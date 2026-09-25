Nueva polémica en Alpine: Colapinto ayudó a Gasly en la qualy de Bakú y recibió una respuesta inesperada

Colapinto le dio succión al francés en el primer intento de Q2, pero debió resolver su última vuelta sin ayuda y aun así logró meterse en la Q3.

Franco Colapinto volvió a dar una muestra de carácter en la Fórmula 1. El argentino protagonizó una vuelta espectacular cuando más lo necesitaba y consiguió meterse en la Q3 del Gran Premio de Azerbaiyán, donde largará desde el 10° lugar, aunque el pase a la instancia decisiva tuvo un condimento especial por lo ocurrido con Pierre Gasly.

La clasificación había arrancado con Alpine jugando al límite en la Q2. La escudería francesa demoró la salida de sus dos pilotos y recién los puso en pista cuando quedaban poco más de ocho minutos. Todas las miradas estaban puestas en la convivencia entre Colapinto y Gasly, especialmente después de los cruces generados por las órdenes de equipo en Madrid y las posteriores advertencias de Flavio Briatore y la FIA.

Gasly no le devolvió la gentileza a Colapinto, pero Franco la luchó y se metió en la Q3 Colapinto sí ayudó a Gasly, pero el francés no hizo lo mismo. Captura de video En el primer intento, Colapinto volvió a mostrar su predisposición para trabajar en equipo y le dio succión a Gasly en el último sector. El francés aprovechó el beneficio y quedó séptimo con un tiempo de 1:44.106, mientras el argentino se ubicaba 11° con 1:44.869 y necesitaba una mejora para avanzar. Para el segundo intento, todo indicaba que los papeles se invertirían, pero Gasly no le devolvió el remolque.

Con el reloj prácticamente en cero, Colapinto salió a jugarse todo y construyó una vuelta impecable bajo presión. El argentino bajó su registro a 1:44.863 y consiguió avanzar a la Q3 en el décimo lugar, apenas seis milésimas por delante del corte. Una clasificación agónica que volvió a ponerlo entre los diez mejores de una sesión en la que no tuvo margen para el error.