Colapinto analizó su gran qualy en Bakú y reveló el problema que sufrió en la Q3: qué le está "costando"

Colapinto explicó qué le ocurrió con la batería de su Alpine durante la clasificación y, pese al décimo puesto, confía en avanzar durante la carrera.

Franco Colapinto logró meterse en la Q3 del Gran Premio de Azerbaiyán y largará décimo, aunque terminó la clasificación con sensaciones encontradas. El argentino había conseguido una muy buena vuelta en la Q2 para asegurar su lugar entre los diez mejores, pero en la última tanda no pudo repetir el rendimiento y además sufrió un inconveniente con la batería de su Alpine que condicionó su vuelta rápida.

Colapinto analizó su gran qualy en Bakú y explicó el problema que sufrió en la Q3 “La vuelta había sido muy buena en Q2, la curva del Castillo la había hecho muy rápida y asegurar la Q3. Pero la Q3 no fue buena. No puse nada junto”, explicó Colapinto después de la clasificación. El piloto argentino reconoció que el auto volvió a mostrar un comportamiento que le generó dificultades y que no logró encontrar la misma confianza que había tenido durante la segunda parte de la clasificación.

X @SC_ESPN En ese sentido, Colapinto reveló cuál fue uno de los problemas que más lo complicó en el intento definitivo: “El auto no se sentía bien de vuelta, estaba un poco inconsistente con ese superclip en la batería”, señaló. A esto se sumaron las dificultades que viene arrastrando en las frenadas: “Los frenajes me están costando, estoy bloqueando”, admitió el argentino, que pese a todo consiguió cerrar la clasificación en el décimo lugar.

Ahora, Colapinto buscará dejar atrás esas complicaciones y aprovechar el ritmo que Alpine mostró durante los entrenamientos. El argentino sabe que partir desde la quinta fila le permitirá intentar avanzar desde los primeros metros y, además, anticipó que el equipo podría apostar por una estrategia diferente para buscar posiciones: “Vamos a intentar ir para adelante y hacer una estrategia distinta va a ser bueno”, aseguró.