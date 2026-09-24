Maru Botana habló en medio de los rumores de romance entre su hija y Franco Colapinto

Maru Botana decidió romper el silencio luego de los "likes" del piloto de Fórmula 1 a las publicaciones de Sofía Solá.

Maru Botana habló sobre el rumor de romance de su hija con el piloto de Fórmula 1.

En las últimas horas se volvió viral un gesto que tuvo Franco Colapinto con Sofía Solá, la hija de Maru Botana. El piloto argentino que este fin de semana se encuentra corriendo el Gran Premio de Azerbaiyán le dio "likes" a la joven modelo y esto encendió fuertes rumores de romance.

Sofía tiene más de 60.000 seguidores en su cuenta de Instagram y, además, se siguen mutuamente con Franco Colapinto. En los últimos posteos que realizó hace pocos días se puede ver el "like" del piloto de Fórmula 1 y uno de los usuarios no tardó en notarlo: " Bien ahí Franquito, poniendo like! Dale tiburón, vamos el 43", comentó el seguidor. Lo que más llamó la atención es que la propia Sofía dio like a este comentario.

Maru Botana, en medio de todo esto, decidió romper el silencio y fue contundente con sus declaraciones: "Veo Fórmula 1, me encanta. Soy fan total de Colapinto", comenzó diciendo en una entrevista con Puro Show (El Trece). Luego de esta respuesta, el periodista fue al hueso y le consultó sobre los "me gustas" del deportista a su hija.

Maru Botana opinó sobre Franco Colapinto "No me comentó, lo quiero mucho a Franco y a su familia, lo fui a ver de hecho a Barcelona", sostuvo la pastelera. Además, agregó que "sería divino" tenerlo como yerno y que estaría aprobado si esto sucediera en un futuro.