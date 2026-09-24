Bobby Flores fue víctima de un violento asalto en su vivienda: todos los detalles

El conductor pasó un momento de absoluto terror luego de que tres delincuentes irrumpieron en su vivienda mientras estaba con su esposa e hijos.

El conocido conductor de radio Bobby Flores fue víctima junto a su familia de un violento robo en su vivienda. En la mañana del jueves, tres ladrones ingresaron al domicilio y maniataron al conductor, a su esposa y también a los hijos.

En el programa de Mariana Fabbiani, el periodista Martín Candalaft contó todos los detalles: "El robo fue esta mañana, tres personas ingresaron sin forzar la puerta. Puede ser que tuvieran llave o que entraron con alguien. Bobby tiene un cuadro de hipertensión con traumatismo de mandíbula, lo golpearon", confirmó el panelista.

"Maniataron tanto a él, a su mujer y a sus hijos de 16 y 21 años", contó el comunicador. Además, confirmó que la esposa de Bobby fue sometida a "un control clínico y los hijos presentaron también traumatismos y edemas en las manos; entiendo que tiene que ver con las ataduras que tenían".

Los detalles del violento robo a Bobby Flores La cronista del programa de Fabbiani comentó que pudo dialogar con uno de los hijos y afirmó que se encuentran muy angustiados tras lo sucedido y no darán declaraciones a los medios de comunicación por el momento: "Están asustados por lo que pasó y quieren un poco de calma".