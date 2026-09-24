Bobby Flores fue víctima de un violento asalto en su vivienda: todos los detalles
El conductor pasó un momento de absoluto terror luego de que tres delincuentes irrumpieron en su vivienda mientras estaba con su esposa e hijos.
El conocido conductor de radio Bobby Flores fue víctima junto a su familia de un violento robo en su vivienda. En la mañana del jueves, tres ladrones ingresaron al domicilio y maniataron al conductor, a su esposa y también a los hijos.
En el programa de Mariana Fabbiani, el periodista Martín Candalaft contó todos los detalles: "El robo fue esta mañana, tres personas ingresaron sin forzar la puerta. Puede ser que tuvieran llave o que entraron con alguien. Bobby tiene un cuadro de hipertensión con traumatismo de mandíbula, lo golpearon", confirmó el panelista.
"Maniataron tanto a él, a su mujer y a sus hijos de 16 y 21 años", contó el comunicador. Además, confirmó que la esposa de Bobby fue sometida a "un control clínico y los hijos presentaron también traumatismos y edemas en las manos; entiendo que tiene que ver con las ataduras que tenían".
Los detalles del violento robo a Bobby Flores
La cronista del programa de Fabbiani comentó que pudo dialogar con uno de los hijos y afirmó que se encuentran muy angustiados tras lo sucedido y no darán declaraciones a los medios de comunicación por el momento: "Están asustados por lo que pasó y quieren un poco de calma".
La policía de la ciudad de Buenos Aires se encuentra analizando las cámaras de la zona para dar con los ladrones que irrumpieron en la casa del conductor. En el año 2014 la familia sufrió un robo parecido, pero en aquel momento solo estaban presentes la esposa de Bobby y sus hijos, a quienes maniataron y amenazaron con armas blancas.