Nonpalidece y Paralamas se unen por primera vez en Argentina: cuándo será el show y cómo sacar entradas

Dos historias de la música latinoamericana se cruzarán por primera vez sobre un mismo escenario. Nonpalidece y Os Paralamas do Sucesso anunciaron dos shows conjuntos para marzo de 2027 en Buenos Aires y Rosario, donde reunirán sus recorridos por el reggae , el rock, el ska y las raíces latinoamericanas.

El primer encuentro será el 23 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires . Tres días después, el 26 de marzo , ambas bandas volverán a compartir escenario en el Metropolitano de Rosario .

Formada en Tigre en 1996, Nonpalidece convirtió al reggae en el eje de un recorrido que la llevó por diferentes escenarios de Argentina y Latinoamérica. Los conciertos junto a Paralamas formarán parte de los festejos por sus tres décadas de historia.

La banda regresará además al Movistar Arena después de su presentación de abril de 2025, cuando agotó las entradas para el show en el que presentó “Hecho en Jamaica” . Esta vez, el repertorio estará atravesado por las canciones que marcaron diferentes momentos de sus 30 años de carrera.

Herbert Vianna, Bi Ribeiro y João Barone llegarán a los conciertos con más de 40 años de recorrido dentro de la música brasileña. “Meu Erro”, “Alagados”, “Lanterna dos Afogados”, “Óculos”, “Uma Brasileira”, “Aonde Quer Que Eu Vá” y “Tendo a Lua” forman parte del repertorio construido por el grupo a lo largo de cuatro décadas.

Os Paralamas do Sucesso, mítica banda de pop rock brasileña. Gentileza

Su anterior visita a Buenos Aires fue en mayo de 2026, cuando realizaron cuatro presentaciones con entradas agotadas en La Trastienda. Los shows de 2027 marcarán así un nuevo regreso al país, esta vez para encontrarse por primera vez sobre el escenario con Nonpalidece.

Cuándo son los shows y cómo comprar entradas

Nonpalidece y Os Paralamas do Sucesso tocarán el 23 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires. Las entradas saldrán a la venta el 24 de septiembre a las 16 a través del sitio oficial del estadio. El segundo concierto será el 26 de marzo en el Metropolitano de Rosario. Los tickets para esa presentación estarán disponibles próximamente a través de Turbo Entrada.