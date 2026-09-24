"Me cuesta muchísimo..": el triste mensaje de la Coqueta en sus redes que conmocionó a todos

Con palabras de agradecimiento para su comunidad, la creadora de contenido le puso un freno a su exposición diaria.

Ariana Agostina Soria publicó un comunicado donde confirmó su alejamiento de las redes. / Captura Instagram

La Coqueta sorprendió a su comunidad con un anuncio inesperado a través de sus canales oficiales. Ariana Agostina Soria comunicó que decidió alejarse de las plataformas digitales, un paso al costado que acompañó con palabras profundas sobre el impacto de la exposición pública.

El posteo que generó conmoción para todos "Llegó el momento de alejarme de las redes sociales. Quiero agradecerles de corazón por todo el cariño, amor, la compañía y paciencia que me regalaron durante este tiempo", comenzó expresando la joven creadora de contenido.

La joven influencer resolvió distanciarse de la exposición tras meses de alta popularidad. Captura En el comunicado, la influencer reconoció el costo emocional de la despedida tras un ciclo intenso. "Me cuesta muchísimo despedirme porque sé que voy a extrañar todo esto. Y, sobre todo, a ustedes. Los voy a recordar con muchísimo amor", afirmó al aire de sus perfiles.

La joven de 20 años cerró su texto dejando dudas sobre lo que vendrá en su carrera profesional. "No sé qué vendrá después, pero hoy necesito hacer este cambio y elegir otros caminos", confesó ante la mirada de miles de usuarios.

Entre las hipótesis de sus seguidores, se contempla la posibilidad de un lanzamiento artístico. Captura Si bien no precisó las razones del alejamiento, en las plataformas surgieron hipótesis ligadas a las agresiones vinculadas a su imagen corporal. Tiempo atrás, en diálogo con TN Show, la joven había compartido su proceso personal: "Yo me siento mujer desde los 6 años, desde que tengo conciencia, pero bueno, ahora estoy de una forma que me gusta mirarme al espejo".