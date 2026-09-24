Camino a los Oscar 2027: las cuatro películas argentinas preseleccionadas para representar al país

Un documental sobre 1986, terror del conurbano, un reclamo histórico y una comedia dramática integran la nómina. Las elegidas para los próximos Oscar.

Las preseleccionadas del cine argentino que hacen carrera para los Oscar 2027. / Archivo MDZ

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina anunció las cuatro producciones nacionales preseleccionadas para buscar la candidatura oficial en los Premios Oscar 2027. La entidad elegirá próximamente un único título que iniciará el recorrido internacional en la categoría de habla no inglesa.

Las elegidas en el camino al éxito mundial Entre las candidatas figura "El Partido", un documental dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco basado en el libro de Andrés Burgo. La cinta reconstruye el histórico cruce entre Argentina e Inglaterra en México 1986 durante 91 minutos exactos, incluyendo testimonios de Jorge Valdano, Gary Lineker y Peter Shilton.

"El Partido" analiza el histórico cruce de 1986 desde el contexto político y social. IMDB Por el lado del cine de género compite "La Virgen de la Tosquera", dirigida por Laura Casabé e inspirada en cuentos de Mariana Enríquez. La trama se ubica en el verano de 2001 y sigue a tres adolescentes del conurbano que recurren a la magia y el terror sobrenatural por un amor disputado.

"La Virgen de la Tosquera" adapta relatos de la escritora Mariana Enríquez. IMDB La tercera opción es "Nuestra Tierra", el primer largometraje documental de Lucrecia Martel. Filmado durante más de una década, el trabajo aborda el juicio por el asesinato del comunero indígena Javier Chocobar en Tucumán y analiza las históricas disputas territoriales en la región.

Lucrecia Martel aborda el conflicto territorial a partir del caso Chocobar. IMDB Cierra la lista "Parque Lezama", la adaptación dirigida por Juan José Campanella sobre la obra de Herb Gardner. Protagonizada por Luis Brandoni, Eduardo Blanco y Agustín "Rada" Aristarán, la historia retrata con humor la amistad y el paso del tiempo entre dos hombres mayores.