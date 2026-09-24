¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda dos películas pochocleras que estrenan hoy y no te podés perder
En las grandes salas de cine no importa el cambio de clima y las novedades siguen presentes. Tomá nota de las dos películas que estrenan hoy y te recomendamos desde MDZ.
Sin lugar a dudas, el 2026 ha sido un gran año para el cine y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Show te recomendamos la más esperada del año para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine.
Estrenos de cine para hoy: la película que llega para que disfrutes a pleno
- BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' in Buenos Aires
Sinopsis: La primera transmisión en vivo de BTS desde América del Sur. En esta primera vez que la banda se presenta en Argentina, con este concierto monumental, vivirás la energía explosiva de un estadio repleto directamente en la pantalla grande.Las transmisiones en algunos territorios están programadas en horario diferido paraadaptarse a los husos horarios locales.
Elenco: KIM NAMJOON, KIM SEOK-JIN, JEON JUNG-KOOK, MIN YOON-GI, KIM TAE-HYUNG, JUNG HO-SEOK, PARK JI-MIN
Duración: 195 minutos
- Advengers Endgame Bonus
Sinopsis: Tras los devastadores acontecimientos que acabaron con la mitad de la población mundial, los héroes restantes luchan por seguir adelante. En última instancia, deben unir sus fuerzas para restablecer el orden y la armonía en el universo y recuperar a sus seres queridos en un dramático enfrentamiento contra Thanos.
Elenco: Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr.
Duración: 183 minutos