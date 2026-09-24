Estalló una feroz interna en TN por la salida de una importante figura: "No la va a extrañar nadie"

Luciana Geuna dejará por un tiempo el terreno del periodismo político para ponerse al frente de un desafío completamente diferente: será una de las figuras de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Su incorporación al reality generó comentarios sobre su presente profesional y abrió especulaciones acerca de qué podría ocurrir con su carrera después de su paso por el programa.

El tema fue abordado en Sálvese Quien Pueda, donde Yanina Latorre planteó una posibilidad que va más allá de la participación de la periodista en el certamen gastronómico. La conductora llamó la atención sobre el momento elegido para alejarse de TN, especialmente por tratarse de una periodista vinculada a la actualidad política y a poco tiempo de un año electoral.

Esto fue lo que contaron en Sálvese Quien Pueda sobre Luciana Geuna Latorre consideró que una de las posibilidades es que la experiencia en Telefe no se limite al reality y que Geuna pueda continuar vinculada a la señal una vez finalizada su participación en MasterChef Celebrity. "¿No será que se quiere quedar en Telefe?", preguntó la conductora durante el programa.

Majo Martino, por su parte, sumó una versión sobre el clima que habría quedado en TN tras la salida temporal de la periodista. "Hablé con un periodista de TN y la frase fue 'no la va a extrañar nadie'. Yo no la conozco a Luciana y dicen que es un amor de persona", contó la panelista. La propia Latorre coincidió en remarcar ese aspecto y sostuvo que le llamaba la atención su decisión justamente porque, según su visión, Geuna es una profesional muy dedicada a su trabajo.

Luciana Geuna será parte de MasterChef Celebrity. Archivo MDZ Pero el debate tomó otro rumbo cuando Martino habló de una supuesta interna dentro de TN y de las diferencias que existirían entre determinados grupos de periodistas. La panelista mencionó específicamente a los profesionales que compartieron espacios laborales con Jorge Lanata. "Está muy acomodada por el gerente en El Trece, hace lo que quiere, porque ellos trabajaron juntos en PPT", aseguró Majo, al referirse a la versión que le transmitió su fuente.