El descuido en vivo de un famoso que reveló un tremendo detalle de MasterChef Celebrity

En LAM entrevistaron a uno de las celebridades que participará en la nueva edición del reality culinario, pero se le escapó un detalle muy importante.

Este lunes 28 de septiembre comienza una nueva temporada de MasterChef Celebrity por Telefe y, antes de que los 24 famosos se enfrenten a las cocinas del reality, ya circula un dato sobre lo que podría ocurrir en las primeras emisiones. En LAM contaron que uno de los participantes tendría un paso breve por el certamen y se convertiría en el primer eliminado.

Se trata de Pachu Peña, quien habría quedado afuera de la competencia antes de lo esperado. La versión no surgió de una supuesta filtración interna de la producción, sino de algunos comentarios que el propio humorista realizó durante una entrevista y que permitieron advertir que su permanencia en las grabaciones no podía extenderse demasiado.

Esto fue lo que dijo Pachu Peña en LAM sobre MasterChef Celebrity Cuando se presentaron a los concursantes, el actor ya había anticipado que la cocina no es precisamente su fuerte. "No me hago cargo. Soy muy básico", aseguró el artista cuando habló sobre sus habilidades frente a las hornallas. Además, contó que ni siquiera había podido asistir a una de las clases de práctica que la producción organizó antes de comenzar con el programa.

Más allá de sus aptitudes culinarias, el dato que terminó generando sospechas apareció cuando comenzó a hablar de su agenda profesional. El humorista explicó que tiene varios compromisos laborales, entre ellos sus actividades en radio y streaming, y que además ya estaba preparando la temporada teatral de verano en Carlos Paz junto a Pedro Alfonso y Paula Chaves.

Pachu Peña habló en LAM sobre la nueva temporada del reality. Captura de pantalla Youtube América TV. Pero hubo otro compromiso que terminó por dejarlo expuesto. Al ser consultado por sus proyectos para octubre, Pachu comenzó a enumerar un viaje a España que realizará junto a José María Listorti y Sebastián Almada para presentar la obra Tertawa. El recorrido incluye presentaciones en Alicante, Tenerife, Gran Canaria, Mallorca, Valencia, Madrid y Barcelona. "En cinco días hacemos todo el recorrido", comentó Pachu, hasta que advirtió que estaba dando demasiadas pistas sobre su disponibilidad. "Me parece que estoy diciendo muchas cosas", reconoció Peña al darse cuenta de que sus compromisos laborales podían revelar más de lo que pretendía sobre su participación en el reality.