A los 63 años, Pachu Peña presentó a su nueva novia 20 años menor: la foto

Tras haberse separado en noviembre de 2025, el humorista volvió a apostar al amor con una mujer 20 años menor.

Pachu Peña compartió en redes sociales un aspecto poco conocido de su vida privada al mostrarse por primera vez junto a su pareja, Paula Paparella, hija de un reconocido estilista. La foto fue publicada en sus historias de Instagram (@Pachu_pena) y dejó ver la cercanía entre ambos: ella con un vestido rojo y él vestido de traje.

Meses atrás, el actor ya había hecho referencia a este vínculo y contó cómo comenzó: "Coincidimos de casualidad, yo venía mal con mi exmujer y nada". También sumó en ese entonces: "Nos estamos conociendo, pasándola bien, yendo a comer con gente amiga".

Pachu Peña y Paula Paparella Peña se encuentra actualmente en pareja con Paula Paparella. Este presente sentimental se da luego de su extensa relación con Felicitas Isse Moyano, con quien estuvo casado durante más de 25 años y tuvo a sus cuatro hijos: Benjamín, Iñaki, Olivia y Joaquina.

En distintas entrevistas, el humorista había reconocido que el vínculo con su expareja se fue deteriorando con el tiempo, lo que derivó en una separación en buenos términos. Tras cerrar esa etapa, con el paso de los meses, se permitió volver a apostar al amor.