Muna Pauls presentó a su novio en Instagram con una romántica foto: "Te amo"
Tras mantener su relación en privado, Muna Pauls compartió las primeras fotos junto a su novio en Instagram. Mirá quién es el joven que conquistó su corazón.
La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls atraviesa un presente pleno en lo personal y decidió compartirlo con sus seguidores. En las últimas horas, Muna Pauls publicó por primera vez una imagen junto a su pareja en redes sociales, acompañada de un mensaje afectuoso.
"Mi amor, amor, amor. Te amo", escribió la joven en su cuenta de Instagram, donde subió un collage con cuatro fotos junto a su novio. La publicación rápidamente acumuló miles de corazoncitos y comentarios.
Aunque ya había contado tiempo atrás que estaba en pareja, esta es la primera vez que Muna muestra públicamente a su novio. En ese entonces, también había respondido preguntas de sus seguidores sobre su situación sentimental.
"¿Cómo te va en el amor?", fue la consulta que habilitó su respuesta. "Se podría decir que bien, muy bien, porque estoy de novia y estoy muy enamorada", expresó la joven.
En la misma línea, reflexionó sobre su mirada del amor: "Tuve mis momentos, como cualquiera creo igual. O sea, yo no creo en esto de que me va bien el amor o no. Y mirá que acabo de responder que me va bien. Pero porque hoy mi corazón romántico está bien y está enamorado, pero pasa a veces que no y yo no creo que eso es que me vaya mal el amor, porque el amor es mucho más amplio que solo el amor romántico".
Respecto a su pareja, la hija de Cherri y Pauls dio algunos detalles sobre cómo comenzó la relación: "Les puedo contar que es mi vecino, que lo conozco hace muchos años porque siempre vivimos en el mismo barrio. Algunas de mis amigas y amigos son amigos de sus amigos, entonces como que hemos coincidido en cumpleaños. Yo siempre supe de él y él siempre supo de mí, pero entre nosotros nunca nada y el destino una vez decidió encontrarnos".
Finalmente, Muna Pauls se mostró feliz por el presente que atraviesa: "Y era acá, el amor, yo lo tenía acá, a la vuelta de la esquina, literal. No voy a contar mucho más, ustedes son re chismosos. Él es lo más de lo más, yo estoy muy enamorada y algún día capaz lo conocen, ¿quién te dice? Estoy muy, muy contenta y muy enamorada".