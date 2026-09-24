Viernes en Mendoza: los 3 planes imperdibles para exprimir el día al máximo
¿Tenés ganas de hacer algo este fin de semana? Seguí scrolleando esta nota y enterate de todo aquello imperdible que hay para hacer en Mendoza.
Mendoza es una de las sedes más importantes del país en lo que refiere a oferta cultural. Los teatros, estadios y plazas se suman cada semana a la agenda de MDZ Show con una opción diferente para que los mendocinos se diviertan de acuerdo a sus propios gustos.
En esta nota, podrás encontrar los eventos disponibles en distintos puntos de la provincia que se desarrollarán este viernes 25 de septiembre. Tomá nota y no te quedes en casa.
¿Qué hacer este viernes en Mendoza?
- Amigas desgraciadas: relata el encuentro de cinco mejores amigas desde la secundaria. Rosa, Virginia, Carmen, Esther y Raquel se reúnen cada jueves con la excusa de distraerse y salir de la rutina. En cada charla comparten sus aventuras y desventuras. Pero en esa cita, una de ellas llega con una terrible noticia que desencadenará una cantidad de situaciones que llevarán al público desde el humor al drama
Dónde: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad)
Horario: 22:00 horas
Entradas: $15.000 en Entradaweb
- Latitudes, música del mundo: El programa reúne dos obras de extraordinaria fuerza expresiva. En La bruja del mediodía, Op. 108, Dvoák convierte una leyenda de la tradición literaria checa en un relato sinfónico de creciente intensidad, donde lo cotidiano y lo sobrenatural se enfrentan hasta alcanzar un desenlace dramático.
Dónde: Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad)
Horario: 21:00 horas
Entradas: $7.000 en Entradaweb
- Misterio en el Ala Norte: Un misterioso robo en el Ala Norte de una antigua mansión llevará a la detective Vera Pista a recorrer cada uno de sus rincones y conocer a sus particulares habitantes para descubrir qué ocurrió con la Brújula de la Felicidad.
Dónde: Teatro Imperial (Pescara 323, Maipú)
Horario: 21:30 horas
Entradas: $18.000 en Entradaweb