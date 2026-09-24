¡Agendá ya! Los planazos divertidos y diversos para disfrutar la Semana del Estudiante en Mendoza

Las vibras cambiaron y está clarísimo en las calles mendocinas. Tras el paso de Flor Bertotti por Mendoza, la primavera llegó con todo y con ello los planes al aire libre, las ganas de festejar, las reuniones postergadas y el florecimiento de todos los vínculos.

Si querés aprovechar esta buena onda que se respira y tenés ganas de un plan diferente, en esta nota de MDZ Show te contamos todos aquellos planes a los que te podés sumar desde el viernes 25 al domingo 27 de septiembre.

Mendoza se prepara para desplegar un abanico cultural sin precedentes en distintos puntos del territorio provincial. En el Sur mendocino, el Predio Ferial de General Alvear será el epicentro de la segunda edición de la Fiesta de la Cerveza, un evento organizado junto a 300 Producciones que promete revolucionar la región el sábado 26 desde las 14 horas.

Cuatro escenarios simultáneos recibirán una imponente grilla de artistas nacionales e internacionales como Divididos, León Gieco & La Vitale Band, La Delio Valdez, Lisandro Aristimuño, Kapanga, Bandalos Chinos y Yami Safdie. La propuesta se completará con la participación de destacados músicos de Cuyo y una amplia oferta gastronómica.

La Fiesta de la Cerveza también llega al sur de la provincia.

A su vez, en el Multiespacio Cultural Parque Ferri se llevará a cabo la esperada edición del Vivo Luján 2026 , un espacio donde la música en vivo y el espíritu adolescente se entrelazan. Un total de 47 promociones de estudiantes secundarios competirán con sus tradicionales ranchos por premios de hasta tres millones de pesos.

Imperdible un año más el Vivo Luján. Prensa

El evento se llevará a cabo el sábado 26 y el domingo 27, contará con una grilla artística de primer nivel que tendrá como plato fuerte la presentación de Los Caligaris en la jornada inaugural, mientras que el reconocido folklorista Lázaro Caballero será el encargado de bajar el telón con una gran fiesta.

En tanto, el departamento de Godoy Cruz ofrecerá una doble alternativa cultural para públicos de todos los gustos. En el Parque Benegas se desarrollará el festival Mansa Primavera, un encuentro que combinará diseñadores regionales, entretenimientos interactivos y un patio de comidas durante todo el día sábado.

Pasado Verde encabeza el evento en Godoy Cruz. Prensa

El escenario musical contará con bandas emergentes como Selva Blanca, La Pandilla de la Muerte y Demorados, coronando la jornada con el potente show del grupo Pasado Verde.

Mejor los planes diferentes

La tradición estudiantil también tendrá un capítulo histórico en Maipú con la celebración de la 41° edición de los icónicos Kioscos. La Plaza Departamental 12 de Febrero volverá a transformar sus calles en el punto de encuentro de 55 promociones que desplegarán su creatividad en el diseño de puestos temáticos.

Los kioscos estudiantiles se llevarán a cabo en la plaza departamental. Prensa

Tras semanas de preparación institucional y capacitaciones en manipulación segura de alimentos, los jóvenes ofrecerán diversas propuestas gastronómicas a la comunidad en una fiesta que consolida cuatro décadas de identidad y trabajo en equipo. El evento especial durará desde el jueves 24 al sábado 26 en la plaza departamental.

Para cerrar la variada grilla, el Teatro Plaza de Godoy Cruz vestirá sus mejores galas el viernes a las 21 horas para recibir a la Orquesta Barroca de Mendoza. Bajo la batuta de Mariano Peralta, el ensamble presentará el espectáculo Harry Potter Sinfónico – La Saga Completa, una experiencia inmersiva que combina las piezas célebres de John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper y Alexandre Desplat con proyecciones audiovisuales de la célebre franquicia de cine.

Harry Potter y la Orquesta Barroca, un plan imperdible. Prensa

El cine siempre es buen plan

Para quienes buscan combinar la pasión por el cine, la nostalgia y la cultura pop durante la semana del estudiante, las salas locales suman una propuesta imperdible a la cartelera mendocina. Los fanáticos de la acción y el suspenso tendrán la oportunidad de revivir en pantalla grande dos verdaderos fenómenos generacionales que regresan en formato de evento especial: el clásico de culto Resident Evil y el aclamado reestreno de Avengers: Endgame Encore.

Uno de los reestrenos más esperados del año. Archivo MDZ

La proyección de la primera entrega de Resident Evil promete transportar al público a los orígenes del terror corporativo y la ciencia ficción de los años 2000, ofreciendo una experiencia inmersiva ideal para disfrutar entre amigos. Por su parte, la versión Encore de Avengers: Endgame reabre las puertas del universo cinematográfico de Marvel con material inédito y sorpresas tras los créditos. Quienes estén interesados deben buscar la función que quieran presenciar en el sitio web de su cine de preferencia.