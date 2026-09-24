El querido cantante que habría sido convocado para cantar en la histórica visita del Papa León XIV en Argentina

Tras el anuncio de la histórica visita de León XIV a la Argentina, trascendió que un destacado artista argentino se presentaría ante el Papa.

El Papa León XIV llegará a la Argentina en noviembre para cumplir con una agenda que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. En medio de los preparativos para la visita, trascendió que Abel Pintos podría ser uno de los artistas convocados para cantar frente al pontífice durante su estadía en el país.

La posibilidad fue difundida por medios locales y, según informó El Litoral, el cantante ya habría recibido la noticia. Pintos habría compartido su entusiasmo por la propuesta con sus compañeros de Es mi sueño, el programa de El Trece en el que actualmente se desempeña como jurado junto a Guido Kaczka.

Abel Pintos cantaría en la visita de León XIV. Foto: Maru Mena / MDZ. Además de tratarse de una presentación ante una figura central de la Iglesia Católica, el posible encuentro se daría durante una visita que tendrá distintos momentos de celebración y participación multitudinaria.

Sin embargo, por el momento no hay una confirmación oficial sobre la actuación de Pintos. Su nombre no aparece en el cronograma difundido por el Vaticano, por lo que todavía resta definir si finalmente formará parte de alguna de las actividades previstas y, en caso de hacerlo, en qué momento se presentaría.

El santo pontífice estará en Córdoba y Buenos Aires. NA La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Durante esos cuatro días, el Papa recorrerá distintos puntos del país y mantendrá una agenda que contempla celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad. Uno de los momentos centrales será en Luján, donde el miércoles 11 de noviembre, a las 10, León XIV encabezará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La celebración será una de las últimas actividades programadas para el cierre de su paso por el país.