Presentaron la canción oficial para la visita del papa León XIV a la Argentina: cómo suena y qué dice

Este jueves, se dio a conocer la canción oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina . La Conferencia Episcopal Argentina anunció que la pieza titulada “Argentina con el papa León” fue la elegida para acompañar el Viaje Apostólico del Sumo pontífice hacia el país.

“Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del Concurso Nacional”, indicó la Conferencia Episcopal Argentina al compartir, en la plataforma de Youtube, la canción que fue seleccionada a través de un concurso nacional.

La pieza fue creada por los autores Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini . “Sigamos preparándonos para la llegada del Papa León con alegría y esperanza”, agregó la institución.

Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos:

¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminando juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza;

el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia.

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!, ¡hay lugar para todos!

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Argentina con León.