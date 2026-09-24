León XIV en Argentina: una encuesta reveló qué imagen tiene el Papa antes de su visita

A poco más de un mes de su Viaje Apostólico a la Argentina , el papa León XIV alcanza un 68,5% de imagen positiva entre los argentinos , según un estudio de opinión pública elaborado por la consultora Zuban Córdoba & Asociados. La valoración presenta diferencias según la edad y el género, con mejores resultados entre los mayores de 60 años y una caída entre los más jóvenes.

El relevamiento, titulado “León XIV: Perfil de opinión pública” , se realizó entre el 16 y el 19 de septiembre sobre una muestra de 2.000 personas mayores de 16 años. En tanto, la investigación estuvo dirigida por Ana Paola Zuban.

Los resultados se dieron a conocer en las últimas horas, de cara a la visita de León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Según la encuesta, el 68,5% tiene una imagen positiva del Papa , mientras que apenas un 7,2% manifiesta una valoración negativa . A su vez, el 14,6% respondió que no sabe y otro 9,7% señaló que no lo conoce. De esta manera, prácticamente siete de cada diez personas consultadas expresaron una valoración favorable del Sumo pontífice.

El papa León XIV tiene una imagen positiva del 68,5% en la Argentina.

Al analizar las respuestas según el género, la encuesta muestra una diferencia de 5,7 puntos porcentuales en la imagen positiva. Entre los hombres, el 71,6% expresó una valoración positiva de León XIV , mientras que entre las mujeres ese porcentaje se ubicó en el 65,9% .

La diferencia se reduce al observar la imagen negativa. El 7,1% de los hombres manifestó una valoración desfavorable, prácticamente el mismo porcentaje que entre las mujeres, donde alcanzó el 7,4%.

La percepción del papa León XIV cambia según el género. Captura Informe Zuban Córdoba & Asociados

Una brecha mayor aparece en el nivel de conocimiento. Mientras que el 6,7% de los hombres señaló que no conoce al Papa, entre las mujeres esa respuesta alcanzó el 12%.

La edad marca las principales diferencias en la imagen del Papa

Las diferencias se profundizan cuando los resultados se analizan por grupos etarios. León XIV registra su mayor porcentaje de imagen positiva entre los mayores de 60 años, con un 74%. Le siguen las personas de 31 a 45 años, entre quienes la valoración favorable alcanza el 69,2%. En la franja de 46 a 60 años, en tanto, la imagen positiva se ubica en el 62,3%.

El porcentaje más bajo se encuentra entre los jóvenes de 16 a 30 años, donde la valoración favorable desciende al 59,6%.

La diferencia entre los dos extremos generacionales alcanza así los 14,4 puntos porcentuales: mientras prácticamente tres de cada cuatro mayores de 60 años tienen una imagen positiva de León XIV, entre los menores de 30 la proporción queda por debajo de seis de cada diez.

La franja etaria de más de 60 años es la que concentra el mayor porcentaje de imagen positiva del Papa. Captura Informe Zuban Córdoba & Asociados

Además, dentro del segmento de 16 a 30 años, la imagen negativa alcanza el 16,4%, por encima del promedio general del 7,2%.

Cómo se realizó la encuesta sobre León XIV en Argentina

El trabajo de Zuban Córdoba & Asociados tomó como población de estudio a personas mayores de 16 años de la República Argentina. La encuesta se realizó entre el 16 y el 19 de septiembre de este año, con una muestra de 2.000 casos y un nivel de confianza del 95%.

Según manifestaron, la recolección de información fue 100% online mediante un cuestionario estructurado. La ponderación contempló género y grupo etario, con afijación proporcional.