"No me rompas las bolas": el tenso cruce al aire de Guillermo Coppola tras una polémica frase de Marcela Tauro

La polémica que comenzó con las declaraciones de la madre de Wanda escaló hasta provocar un fuerte cruce de acusaciones en vivo.

La comparación entre Wanda Nara y Susana Giménez desató la controversia en la mesa de radio. / captura LAM

Un acalorado cruce mediático tuvo lugar en el programa radial No está todo dicho cuando se analizaban las trayectorias de Wanda Nara y Susana Giménez. La polémica inició luego de que Nora Colosimo, madre de la conductora de MasterChef Celebrity, asegurara que su hija había superado los logros de la diva a la misma edad.

Qué pasó entre Tauro y Coppola En el estudio, Marcela Tauro coincidió con la postura de Colosimo y remarcó la proyección internacional de la modelo. Al notar el desacuerdo de sus compañeros, la periodista redobló la apuesta y comparó los comienzos de ambas figuras: "¿Cómo empezó Susana? como Wanda, como modelo".

La comparación provocó la inmediata reacción de Guillermo Coppola. El exrepresentante de Diego Maradona marcó una tajante distinción sobre el salto a la fama de cada una: "Susana empezó con el 'Shock', no mostrando un calzoncillo de otro, perdón. Susana empezó de un modo completamente distinto".

Nora Colosimo fue la impulsora inicial del debate al comparar la carrera de su hija con la de la diva. Archivo La tensión escaló cuando la periodista cuestionó la postura del empresario y lanzó una provocadora conclusión sobre la valoración de ambas trayectorias: "Noto como un tufillo de que Wanda no se lo merece. Susana es una profesional, la otra es una prostituta".

La frase enfureció al empresario, quien negó rotundamente haber calificado de esa manera a la empresaria. Enérgico y a los gritos, respondió: "Nunca dije que era una prostituta o que empezó como prostituta, nunca dije eso. Vos dijiste 'Susana empezó como Wanda'. Yo dije 'Susana empezó con la publicidad de Shock'. No empezó mostrando un calzoncillo".