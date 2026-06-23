Guillermo Coppola en MDZ: de la intimidad con Diego en el 86 al ritual con Chiqui Tapia en Qatar

Hay personas que no solo vieron la historia: la vivieron desde adentro y al lado de sus máximos protagonistas. En esta sección de MDZ , los personajes de distintas generaciones reviven cómo fue presenciar los tres Mundiales que hicieron eterna a la Selección argentina . En esta oportunidad, Guillermo Coppola aportó su inconfundible mística y repasó tres postales cargadas de anécdotas corporativas, amistad e idolatría.

Para la primera estrella obtenida en el país, Coppola ya daba sus primeros pasos firmes en el mundo del fútbol como representante de futbolistas, lo que le permitió acceder a una reliquia que pocos pueden lucir en su vitrina personal.

"En el Mundial 78 yo ya tenía jugadores. Uno de ellos era Alberto 'El Conejo' Tarantini , de quien guardo un gran recuerdo: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le regaló a los jugadores una réplica de la Copa del Mundo, ¡y el Conejo me la regaló a mí!", reveló "Guillote" con orgullo.

Hablar de México 1986 para Coppola es hablar de su etapa más intensa y cercana al jugador más grande de todos los tiempos. Desde su mirada, la gesta de Diego Armando Maradona no solo conmovió a los contemporáneos, sino que sembró la semilla para la tercera estrella.

"Del 86 me queda el recuerdo más grande: un Diego espectacular, un artista del fútbol admirado por todo el mundo, que hizo soñar a los más grandes. Entre ellos a Lionel Messi, quien quería ser Maradona y lo dijo varias veces. Lio soñaba con eso", reflexionó conectando las dos eras doradas.

2022: rituales nocturnos, un beso con el presidente y el deseo de retener el título

La consagración en Qatar 2022 volvió a encontrar a Coppola en el epicentro de la delegación nacional. Lejos de seguir los partidos de manera distante, mantuvo sus tradicionales costumbres de visitador de concentraciones y encendió sus propias cábalas junto al mandamás del fútbol local.

"En el último y gran Mundial con el más grande, Lionel Messi, mi cábala era ir la noche anterior a donde estaban los jugadores concentrados. Saludaba a los que ocasionalmente se cruzaban en el camino y me daba un beso con el presidente de la AFA, 'Chiqui' Tapia", detalló sobre la interna del búnker albiceleste.

Con la mira puesta en los próximos desafíos y el orgullo intacto, Coppola cerró su participación en el ciclo de MDZ con una arenga bien representativa de su estilo: "Argentina es Argentina, y ahora vamos a ir a defender el título".