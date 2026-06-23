Guillermo Coppola en MDZ: de la intimidad con Diego en el 86 al ritual con Chiqui Tapia en Qatar
En "Testigos de las 3 estrellas", Guillermo Coppola repasó las tres consagraciones de la Selección Argentina.
Hay personas que no solo vieron la historia: la vivieron desde adentro y al lado de sus máximos protagonistas. En esta sección de MDZ, los personajes de distintas generaciones reviven cómo fue presenciar los tres Mundiales que hicieron eterna a la Selección argentina. En esta oportunidad, Guillermo Coppola aportó su inconfundible mística y repasó tres postales cargadas de anécdotas corporativas, amistad e idolatría.
Mirá lo que dijo Guillermo Coppola en "Testigos de las 3 estrellas"
1978: el debut como representante y un tesoro único en sus manos
Para la primera estrella obtenida en el país, Coppola ya daba sus primeros pasos firmes en el mundo del fútbol como representante de futbolistas, lo que le permitió acceder a una reliquia que pocos pueden lucir en su vitrina personal.
"En el Mundial 78 yo ya tenía jugadores. Uno de ellos era Alberto 'El Conejo' Tarantini, de quien guardo un gran recuerdo: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le regaló a los jugadores una réplica de la Copa del Mundo, ¡y el Conejo me la regaló a mí!", reveló "Guillote" con orgullo.
1986: Diego Maradona, el artista que inspiró el sueño de Lionel Messi
Hablar de México 1986 para Coppola es hablar de su etapa más intensa y cercana al jugador más grande de todos los tiempos. Desde su mirada, la gesta de Diego Armando Maradona no solo conmovió a los contemporáneos, sino que sembró la semilla para la tercera estrella.
"Del 86 me queda el recuerdo más grande: un Diego espectacular, un artista del fútbol admirado por todo el mundo, que hizo soñar a los más grandes. Entre ellos a Lionel Messi, quien quería ser Maradona y lo dijo varias veces. Lio soñaba con eso", reflexionó conectando las dos eras doradas.
2022: rituales nocturnos, un beso con el presidente y el deseo de retener el título
La consagración en Qatar 2022 volvió a encontrar a Coppola en el epicentro de la delegación nacional. Lejos de seguir los partidos de manera distante, mantuvo sus tradicionales costumbres de visitador de concentraciones y encendió sus propias cábalas junto al mandamás del fútbol local.
"En el último y gran Mundial con el más grande, Lionel Messi, mi cábala era ir la noche anterior a donde estaban los jugadores concentrados. Saludaba a los que ocasionalmente se cruzaban en el camino y me daba un beso con el presidente de la AFA, 'Chiqui' Tapia", detalló sobre la interna del búnker albiceleste.
Con la mira puesta en los próximos desafíos y el orgullo intacto, Coppola cerró su participación en el ciclo de MDZ con una arenga bien representativa de su estilo: "Argentina es Argentina, y ahora vamos a ir a defender el título".