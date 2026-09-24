Yanina Latorre expuso la verdad detrás del enojo de Wanda Nara con Karina Iavícoli

En Sálvese Quien Pueda analizaron el incómodo momento que se vivió en LAM entre Wanda y Iavícoli.

Wanda Nara tuvo un cruce con Karina Iavícoli en la presentación de la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

La presentación de la nueva temporada de MasterChef Celebrity terminó con un momento de tensión entre Wanda Nara y Karina Iavícoli. La conductora participó del evento junto a los 24 famosos que competirán en el reality, pero durante un móvil con LAM recibió preguntas que no esperaba y que terminaron provocando una fuerte reacción.

Iavícoli quiso saber por el vínculo de Wanda con Martín Migueles, una relación que tanto la empresaria como su madre, Nora Colosimo, negaron públicamente. Pero la conversación también giró alrededor de la situación judicial que involucra a Migueles y a su socio Elías Piccirillo, expareja de Jésica Cirio, en una causa impulsada por el Banco Central de la República Argentina. La situación incomodó a Wanda, que llegó a insultar a la periodista mientras continuaba el móvil. Incluso, en medio de su enojo, se dirigió a su madre y le pidió que le tirara de los pelos a Iavícoli. El episodio generó repercusiones durante toda la jornada en América y fue analizado por distintos programas del canal.

Esto fue lo que dijo Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda sobre Wanda Nara y Karina Iavícoli Una de las que se refirió al episodio fue Yanina Latorre, quien buscó explicar qué había provocado realmente la reacción de Wanda. "Wanda creyó que le iban a hablar de MasterChef porque en LAM está la madre", aseguró la conductora de Sálvese Quien Pueda.

"Norita está ahí porque Wanda la autorizó y nunca va a decir nada que la incomode, pero tampoco Norita puede ir al corte e increpar a Iavícoli. Vos no trabajás de mamá, vos sos panelista, estás haciendo un laburo", opinó Yanina.

Yanina Latorre dio su punto de vista sobre el cruce entre la conductora y la periodista. Captura de pantalla Youtube América TV. "Podés enojarte, pero ella cortó el móvil ahí y está demostrando que no se la banca", afirmó la mediática. Luego hizo referencia a las acusaciones relacionadas con la compra y venta de dólares y al vínculo de Piccirillo con Migueles.