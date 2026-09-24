Mandaron al frente al exfutbolista que chatea con Viviana Canosa: "Es casado"

Viviana Canosa sorprendió al contar un detalle de su vida privada que hasta ahora había mantenido en reserva. Durante una charla con Jorge Rial en el streaming de Carnaval, la conductora habló de un ex futbolista con el que mantiene contacto desde hace varios años y dejó abierta la posibilidad de que finalmente se produzca un encuentro entre ambos.

Según relató, todo comenzó hace siete años y desde entonces la comunicación tuvo varias idas y vueltas. "Me llamó el jugador de fútbol. Siete años hace que está. Va y viene, va y viene", contó la periodista, sin mencionar en ningún momento quién es el hombre con el que mantiene este vínculo.

Incluso puso una fecha tentativa para dejar atrás esa historia que lleva tanto tiempo. "La semana que viene, si no es ahora no lo hago más", lanzó la comunicadora, dando a entender que estaría dispuesta a concretar la cita después de años de mensajes y acercamientos que no habían terminado en un encuentro.

En medio de la conversación, además, Canosa hizo un comentario que aumentó todavía más el misterio. "Si nos casamos me imagino que vendría mucha gente de afuera...", dijo la periodista.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas para Yanina Latorre , quien se refirió al tema durante su programa en El Observador. "No le creo nada. Estuve un año entero haciendo pases con ella, me hacía las mismas cosas y era todo mentira", aseguró la conductora.

Yanina Latorre dijo que no le cree a la periodista. Captura de video / Carnaval Stream.

"Es muy fácil de sacar, es casado aparte. A mí me contó que un día se habían visto", aseguró Latorre sobre la identidad del exfutbolista. Cuando escuchó lo que contó Canosa, Yanina reveló "¡Ah, ya sé quién es! Si es el que me dijo a mí. Está casado”.

Yanina recordó que en otras oportunidades la conductora había utilizado el misterio y el humor para contar historias al aire. Como ejemplo, recordó el episodio que involucró a Leonardo Sbaraglia, cuando Canosa había planteado un supuesto vínculo con el actor que luego terminó negando.

Más adelante, Latorre dio pistas del deportista: "Hace siete años que lo nombra, no lo voy a decir porque es muy fácil de sacar. Es un exjugador casado y es desprolijo igual. Fue jugador de la Selección pero no sé si fue de los que jugaron Mundiales".