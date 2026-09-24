Señalan al novio de Charlotte Caniggia por supuestas estafas y control financiero: "Es una mala persona"

Mientras la pareja planea casarse, allegados a la mediática encendieron la alarma por el manejo de su dinero y agenda profesional.

La verdad sobre las denuncias hacia el novio de Charlotte Caniggia. / Archivo MDZ

Charlotte Caniggia atraviesa un momento de alta exposición tras la aparición de fuertes versiones sobre su relación con Roberto Storino Landi. La pareja lleva más de siete años de noviazgo y proyecta casarse, pero en las últimas horas su entorno encendió la alarma.

Charlotte Caniggia y Roberto Storino Landi llevan más de siete años juntos y planean casarse. Archivo MDZ En el programa LAM, el periodista Pepe Ochoa reveló la preocupación de la familia de la modelo. "El entorno de Charlotte piensa que este señor la tiene cercada. Empezó a tener distancia de su hermano y su mamá", aseguró al aire.

Según expusieron en el ciclo televisivo, el empresario tendría un control absoluto sobre la vida cotidiana de la modelo. Afirmaron que él responde sus llamadas profesionales, gestiona su agenda de trabajo e incluso maneja sus finanzas personales sin que ella tenga intervención.

Aseguran que el empresario responde los llamados de trabajo y administra los números de la modelo. Archivo MDZ A estas sospechas se sumaron dudas sobre los ingresos de Storino Landi, quien se presenta como empresario automotor entre Buenos Aires y Miami. Durante la emisión, allegados a la influencer se preguntaron abiertamente "de qué vive" ante la falta de claridad en sus negocios.

El conflicto escaló con el testimonio de un hombre que acusó a Storino Landi por la venta de un auto con deudas millonarias. "Lo llamé mil veces, le mandé mensajes, pero nunca me contestó. Es una mala persona. Él vende coches de otros, no hace otra cosa, es un pasa manos", relató el comprador afectado.