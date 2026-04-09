"No la aguanto más": el fuerte descargo del novio de Charlotte Caniggia ante una posible separación

Entre audios de WhatsApp y desmentidas en vivo, Charlotte Caniggia enfrenta versiones de una feroz pelea en una estación de servicio.

Lo que comenzó como una tarde tranquila de primicias en LAM terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo de versiones cruzadas, audios irónicos y desmentidas que dejaron a todo el panel de Ángel de Brito desconcertado. Tras ocho años de un perfil llamativamente bajo para los estándares del clan Caniggia, la relación entre Charlotte Caniggia y Roberto Storino habría llegado a un punto de quiebre... o al menos eso es lo que las redes y los periodistas aseguran.

El audio del novio de Charlotte Caniggia en LAM. Versiones cruzadas y una pelea "a los gritos" en Cañuelas La mecha la encendió Pepe Ochoa al asegurar que el noviazgo de casi una década había llegado a su fin. Sin embargo, la confusión se apoderó de la pantalla cuando Laura Ubfal intervino con un mensaje del mánager de Charlotte, Fabián Esperón, quien juraba que la pareja estaba disfrutando de las playas de Maldivas en total armonía.

charlotte caniggia (4) Roberto Storino rompió el silencio con un audio irónico que descolocó a los conductores de televisión. Archivo MDZ Pero el escándalo sumó un capítulo oscuro cuando Karina Iavícoli aportó un detalle que dejó a todos en la mira. “Antes del viaje se los vio discutiendo muy mal en una estación de servicio en Cañuelas”, relató la panelista, sumando que la mediática anduvo buscando departamentos en Canning para mudarse sola.

charlotte caniggia (3) La pareja se mostró muy enamorada en las redes anteriormente. Archivo MDZ Lejos de quedarse callado, Roberto Storino decidió jugar al misterio con un fuerte descargo cargado de sarcasmo en diálogo con Diego Moranzoni. “Se pudrió todo, no la aguanto más, me tiene loco, no me deja ir ni a la esquina… Mentira, cómo vamos a estar separados”, disparó el empresario mientras se escuchaba de fondo la voz de Charlotte, quien preguntaba sorprendida qué estaba pasando en Buenos Aires.