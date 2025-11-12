El casamiento de Charlotte Caniggia tendrá un polémico detalle que nadie se esperaba: "No los voy a invitar"

La influencer habló en Polémica en el Bar sobre su casamiento con Roberto y sorprendió con una inesperada decisión.

Charlotte Caniggia estuvo presente este lunes en "Polémica en el bar".

El pasado domingo en Infama, Karina Iavícoli reveló que Charlotte Caniggia y su novio, Roberto Storino, planean pasar por el altar antes de que termine el año. Según contó la periodista, la hija de Claudio Paul Caniggia desea organizar una celebración íntima.

Este lunes, en Polémica en el Bar, la influencer dio más detalles sobre cómo será su casamiento con Storino, con quien mantiene una relación desde hace siete años.

Roberto y Charlotte Caniggia La influencer se casará con Roberto Storino, su pareja desde hace siete años. Tal como había adelantado Iavícoli, Charlotte pretende casarse antes de fin de año en una ceremonia privada, alejada de la prensa y con pocos invitados.

"No me gustaría invitar tipo trescientas personas. No, ni en pedo, porque no tengo tantos amigos. Creo que eso es para quedar bien con todo el mundo. Yo no quiero hacer eso", expresó la mediática.

Charlotte Caniggia en Polémica en el bar 2 La joven aseguró que no invitará a su familia al casamiento, solo a sus hermanos. Captura de pantalla Youtube América TV. Sin embargo, lo que más llamó la atención del equipo de Polémica en el Bar fue la confesión de Charlotte Caniggia, quien admitió que no planea invitar a toda su familia.