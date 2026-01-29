Charlotte Caniggia subió una fogosa foto y encendió las redes: "Chateamos"

La hermana de Alex Caniggia sorprendió en redes sociales al compartir una sorpresiva imagen.

Charlotte Caniggia sorprendió a sus seguidores con una fogosa foto en sus redes sociales. Es que la hija de Claudia Paul y Mariana Nannis debutó tiempo atrás en una plataforma para adultos y desde ese momento promociona su perfil.

Se trata de Divas Play, donde diferentes figuras del mundo del espectáculo forman parte, entre ellas Luciana Salazar y hasta Jenifer Lauria, ex Gran Hermano. La hermana de Alex compartió el link de su página y se volvió viral.

"Chateamos por acá", expresó etiquetando a la cuenta de la empresa para la que trabaja. No es la primera vez que comparte este tipo de contenido, ya que en la previa de Navidad también lo hizo.