Charlotte Caniggia subió una fogosa foto y encendió las redes: "Chateamos"
La hermana de Alex Caniggia sorprendió en redes sociales al compartir una sorpresiva imagen.
Charlotte Caniggia sorprendió a sus seguidores con una fogosa foto en sus redes sociales. Es que la hija de Claudia Paul y Mariana Nannis debutó tiempo atrás en una plataforma para adultos y desde ese momento promociona su perfil.
Se trata de Divas Play, donde diferentes figuras del mundo del espectáculo forman parte, entre ellas Luciana Salazar y hasta Jenifer Lauria, ex Gran Hermano. La hermana de Alex compartió el link de su página y se volvió viral.
"Chateamos por acá", expresó etiquetando a la cuenta de la empresa para la que trabaja. No es la primera vez que comparte este tipo de contenido, ya que en la previa de Navidad también lo hizo.
El fogoso posteo de Charlotte Caniggia que se volvió viral
A inicios de diciembre, la influencer subió una publicación con un atuendo navideño y el llamado a sus seguidores para que vayan a suscribirse al canal. En las redes se volvió tendencia, generando miles de reacciones.