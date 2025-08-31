El fuerte comentario de Charlotte Caniggia sobre Wanda Nara que no pasó de largo: "Dejó todo por dos hombres"
Ocurrió en un streaming. La mediática habló sobre la empresaria y opinó de todo lo que rodea su vida. ¿Qué dijo?
En una nueva entrega de Qué tupé, el ciclo de streaming que conduce junto a Enzo Aguilar, Charlotte Caniggia habló sobre Wanda Nara. La dinámica pedía adivinar quién había dicho la frase “Nunca hay que dejar nada por un hombre”, y cuando la autoría resultó ser la empresaria, la conductora no ocultó su postura crítica.
Lo que comenzó como un entretenimiento terminó convirtiéndose en un momento tenso: Charlotte corrigió el error del juego y lanzó su diagnóstico sobre las elecciones personales de Wanda. “Bueno, dejó todo esa mujer. Dejó todo por dos hombres. Toda su juventud se la dejó a dos hombres”, afirmó, y añadió sin rodeos: “Prácticamente ahora está trabajando. No laburó nunca, Wanda, ¡dejó todo!”.
Su compañero Enzo Aguilar sumó intensidad al debate al comparar trayectorias: “Susana Giménez te puede decir eso porque trabajó toda su vida en su carrera, ¡pero que Wanda lo diga me da bronca!”.
La emisión no tardó en explotar en redes: la sección de comentarios del programa reunió respuestas de todo signo. Hubo quienes celebraron la franqueza de Caniggia: “Char dijo la posta”, “Te amamos”. Y otros que reforzaron la crítica hacia Wanda al mencionar a sus ex parejas. Pero también surgieron réplicas que confrontaron a Charlotte con su propio historial familiar: comentarios como “Por lo menos no quedó como tu mamá” o “La que no laburó nunca fue tu mamá” marcaron la otra cara de la repercusión.
En otros programas, la mediática ya había trazado una definición propia de lo que considera una diva: “Las divas deben tener más de 60 años, tener experiencia, trayectoria... Susana, Mirtha y Moria fueron mujeres del espectáculo, fueron vedettes, plumas, otra época”, sostuvo en aquella oportunidad, y posteriormente afirmó que “hoy en día, diva es otra cosa. Para mí, ya no existen las divas”.