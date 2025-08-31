Ocurrió en un streaming. La mediática habló sobre la empresaria y opinó de todo lo que rodea su vida. ¿Qué dijo?

En una nueva entrega de Qué tupé, el ciclo de streaming que conduce junto a Enzo Aguilar, Charlotte Caniggia habló sobre Wanda Nara. La dinámica pedía adivinar quién había dicho la frase “Nunca hay que dejar nada por un hombre”, y cuando la autoría resultó ser la empresaria, la conductora no ocultó su postura crítica.

Lo que comenzó como un entretenimiento terminó convirtiéndose en un momento tenso: Charlotte corrigió el error del juego y lanzó su diagnóstico sobre las elecciones personales de Wanda. “Bueno, dejó todo esa mujer. Dejó todo por dos hombres. Toda su juventud se la dejó a dos hombres”, afirmó, y añadió sin rodeos: “Prácticamente ahora está trabajando. No laburó nunca, Wanda, ¡dejó todo!”.

El fuerte comentario de Charlotte Caniggia sobre Wanda Nara que no pasó de largo: "Dejó todo por dos hombres"

Su compañero Enzo Aguilar sumó intensidad al debate al comparar trayectorias: “Susana Giménez te puede decir eso porque trabajó toda su vida en su carrera, ¡pero que Wanda lo diga me da bronca!”.

La emisión no tardó en explotar en redes: la sección de comentarios del programa reunió respuestas de todo signo. Hubo quienes celebraron la franqueza de Caniggia: “Char dijo la posta”, “Te amamos”. Y otros que reforzaron la crítica hacia Wanda al mencionar a sus ex parejas. Pero también surgieron réplicas que confrontaron a Charlotte con su propio historial familiar: comentarios como “Por lo menos no quedó como tu mamá” o “La que no laburó nunca fue tu mamá” marcaron la otra cara de la repercusión.