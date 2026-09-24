¿Es real? Qué dijo la IA sobre el video viral de Franco Colapinto entrenando el cuello con un Renault

El inicio del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 tuvo una particularidad fuera de la pista: Franco Colapinto compartió en su cuenta de Instagram un video de su supuesto entrenamiento físico que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales. En las imágenes, el piloto argentino aparece realizando un ejercicio para fortalecer el cuello, aunque hay un detalle que cambia por completo la escena .

La filmación muestra al corredor de Alpine con un arnés y una polea sujetos a su cabeza, conectados aparentemente a un Renault 3 clásico. Con sus movimientos, Colapinto parece arrastrar el vehículo, en una situación que despertó sorpresa y comentarios entre los seguidores.

La pregunta -a pesar de que la respuesta parece bastante obvia- no tardó en aparecer: ¿es real el entrenamiento o se trata de una creación con Inteligencia Artificial ? Para analizar las imágenes, la IA examinó el material y señaló algunos elementos que permiten poner en duda la autenticidad de la secuencia.

A partir del video compartido, ChatGPT consideró que hay indicios compatibles con una generación o intervención mediante Inteligencia Artificial , aunque aclaró que no es posible establecer con certeza cómo se produjo la pieza solamente a partir de las imágenes.

El video que compartió Franco Colapinto en redes y se volvió viral

Entre los detalles observados, la herramienta mencionó la estética de la escena y algunos movimientos corporales que parecen rígidos o poco naturales. También advirtió que la continuidad visual y el aspecto uniforme del material no alcanzan para demostrar que se haya generado íntegramente con IA.

La conclusión es que se trataría de una producción digital o de una grabación real modificada con herramientas de inteligencia artificial, posiblemente con un propósito humorístico para las redes sociales.

Las imágenes compartidas por Franco Colapinto en Instagram despertaron gran curiosidad. Captura de video

Por qué los pilotos de la F1 entrenan el cuello

Más allá del componente humorístico del video, la preparación cervical es una parte fundamental del entrenamiento de los pilotos. Durante las curvas y frenadas, deben soportar elevadas fuerzas G que ejercen una importante carga sobre el cuello.

Colapinto ya había mostrado ejercicios específicos para fortalecer esa zona, con arneses y elementos de resistencia. Por eso, aunque la escena no represente una rutina real, parte de la preparación que aparece en el material sí responde a las exigencias del automovilismo de máxima categoría.