No se vio en TV: Colapinto y una espectacular salvada en la FP2 de Bakú

El argentino tuvo una situación límite en la primera curva durante la segunda práctica y logró recuperar el Alpine antes de impactar contra las barreras.

Franco Colapinto protagonizó una espectacular corrección durante la segunda práctica del GP de Azerbaiyán.

Franco Colapinto protagonizó este jueves una rápida corrección durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El momento no fue mostrado por las cámaras de la transmisión, pero quedó registrado en la on board del Alpine y luego fue compartido en redes sociales.

La situación ocurrió en la primera curva del circuito de Bakú, cuando el piloto argentino transitaba el sector y el A526 tuvo un movimiento que lo obligó a corregir rápidamente con el volante. Colapinto logró mantener el auto dentro de la pista y continuó con su vuelta sin consecuencias.

La secuencia permite observar desde la cámara del piloto cómo el monoplaza se mueve en plena curva y cómo Colapinto reacciona de inmediato para recuperar la trayectoria.

La gran salvada de Colapinto durante la FP2 en Bakú La reacción a la maniobra de Colapinto Después de que la secuencia comenzara a circular en X, distintos usuarios señalaron el movimiento del Alpine y analizaron su posible incidencia en la vuelta rápida del argentino. “Casi me muero, venía de la succión del Ferrari para arrancar un vueltón pero bueno, menos mal”, escribió un usuario.

Otro análisis se concentró en el tiempo que Colapinto pudo haber perdido en ese sector: “Acá está la mayor pérdida en la vuelta rápida de franco en el S1, creo que puede mejorar 2 décimas en esta curva. Estaremos a 4 décimas de Gasly en realidad”.