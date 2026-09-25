City podría perder 6 títulos de Premier tras la sanción por irregularidades financieras: a quién le correspondería cada liga

Manchester City atraviesa uno de los capítulos más delicados de su historia por la investigación que lleva adelante la Premier League a raíz de las 115 acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades financieras . La resolución del caso todavía no se conoce y el club niega las imputaciones, pero existe un escenario que genera enorme expectativa en Inglaterra: que una eventual sanción contemple la quita de títulos obtenidos durante el período investigado.

En caso de que la Premier League decidiera retirar los campeonatos y reasignarlos al equipo que terminó inmediatamente por detrás en cada temporada, el impacto sobre la historia reciente del fútbol inglés sería enorme. El primer beneficiado sería Manchester United , que podría sumar a sus vitrinas el título correspondiente a la temporada 2017/18. Aquel torneo quedó en manos del City con 100 puntos, mientras que los Red Devils terminaron segundos con 81 unidades.

La siguiente modificación se produciría en la campaña 2018/19, una de las definiciones más ajustadas que protagonizó la Premier League . Los Ciudadanos fueron campeones con 98 puntos, apenas uno por encima de Liverpool , que alcanzó las 97 unidades. Bajo esta hipotética reasignación, el conjunto de Jürgen Klopp pasaría a ser reconocido como campeón y agregaría otro campeonato a su historia.

El título de la temporada 2020/21 también cambiaría de dueño. Manchester City finalizó primero con 86 puntos y Manchester United ocupó el segundo lugar con 74. Si la sanción incluyera la pérdida retroactiva del campeonato, el trofeo terminaría en las vitrinas de Old Trafford, lo que le permitiría al conjunto de Manchester sumar un nuevo título de Premier League a su palmarés.

Un año más tarde volvería a aparecer Liverpool como beneficiario. En la 2021/22, el equipo de Pep Guardiola consiguió el campeonato con 93 puntos, mientras que el equipo de Anfield terminó segundo con 92. La diferencia fue mínima y, de aplicarse este criterio, los Reds transformarían aquella histórica pelea por el título en un nuevo campeonato oficial para sus vitrinas.

Las dos temporadas siguientes tendrían como protagonista a Arsenal. En 2022/23, Manchester City fue campeón con 89 puntos y los Gunners quedaron segundos con 84. Si el título fuera reasignado, el conjunto de Mikel Arteta obtendría un campeonato que se le escapó después de haber liderado gran parte del torneo. Y en 2023/24, la situación volvería a repetirse: City terminó primero con 91 puntos y Arsenal lo escoltó con 89, por lo que el conjunto londinense también sería beneficiado bajo este hipotético escenario.

Arsenal podría sumar dos títulos de Premier League. EFE

Así, si una eventual sanción contemplara la quita retroactiva de esos campeonatos y su posterior reasignación al segundo clasificado, seis títulos cambiarían de dueño: Manchester United recibiría los de 2017/18 y 2020/21, Liverpool los de 2018/19 y 2021/22, mientras que Arsenal sumaría los de 2022/23 y 2023/24. Por ahora, sin embargo, se trata únicamente de un escenario hipotético mientras el proceso contra Manchester City continúa sin una resolución definitiva.

¿A qué sanciones podría enfrentarse el City?

La normativa de la Premier League establece en su artículo W.51 un amplio abanico de sanciones para aquellos casos en los que se compruebe el incumplimiento de las reglas. Las medidas contempladas van desde una simple amonestación hasta multas económicas, quitas de puntos e incluso una eventual expulsión de la competencia.

Uno de los puntos que genera mayor expectativa es la posibilidad de que una deducción de unidades tenga efecto retroactivo. Si el castigo se aplicara sobre temporadas anteriores, el impacto podría alcanzar las campañas en las que el Manchester City obtuvo títulos, lo que abriría la puerta a una eventual reasignación de esos campeonatos.

Sin embargo James Hill, director jurídico especializado en regulación deportiva de Onside Law, le dijo sobre este caso a The Athletic en 2023: “Es de esperar que, si hay una deducción de puntos, se aplique en adelante. Por lo general, a los paneles no les gusta decidir títulos mediante un proceso judicial. Hacerlo de esa manera no supone un castigo real y tangible para el club”.

Por supuesto, se prevé que el City apele el fallo, lo que podría dilatar aún más la ejecución de la pena. Pero los Ciudadanos se enfrentan al momento más crítico de sus 145 años de historia, superando incluso a 1998, cuando descendió a la tercera división del fútbol inglés.