Roberto Carlos hizo una dramática revelación: por qué perdió "el 99% de todo lo había ganado en el fútbol"

Roberto Carlos contó qué ocurrió con su patrimonio, cómo logró reconstruir sus finanzas y dejó un fuerte mensaje para los futbolistas más jóvenes.

Roberto Carlos sorprendió con una fuerte confesión sobre uno de los momentos más difíciles de su vida fuera de las canchas. El exlateral brasileño contó que perdió el 99 por ciento de todo lo que había ganado durante su carrera como futbolista debido a problemas relacionados con un antiguo empresario y una situación familiar. La revelación se produjo durante el Portugal Football Summit, en un panel dedicado a la construcción de una marca y un legado después del retiro.

El campeón del mundo con Brasil en 2002 explicó que, pese a haberse preparado durante su etapa como jugador para afrontar el retiro, sufrió un golpe financiero que prácticamente hizo desaparecer el patrimonio que había construido durante años. "Todo lo que yo hice en el fútbol… cierto día, perdí el 99 por ciento de todo lo que había ganado. Paul reorganizó mi vida. Con Entourage conseguí reestructurar mi vida financiera y familiar", relató durante el encuentro.

Roberto Carlos contó cómo perdió prácticamente todo su dinero Roberto Carlos reveló uno de los momentos más duros de su vida: aseguró que perdió el 99% de todo lo que había ganado en el fútbol. EFE El exlateral, que actualmente se desempeña como embajador del Real Madrid, señaló que el problema tuvo distintos componentes y apuntó a un conflicto con su exempresario y a una situación familiar que calificó como muy grave. “Tuve un problema serio con mi exempresario. Tuve un problema familiar serísimo. Un jueves me fui a dormir a medianoche y el viernes recibí un montón de documentos que ni siquiera sabía que existían. Allí perdí toda mi historia”, contó.

La experiencia llevó al brasileño a convertir lo ocurrido en una advertencia para los futbolistas que todavía están en actividad. Roberto Carlos aseguró que siempre había pensado en su futuro después del retiro y que incluso contaba con una licencia de director deportivo y trabajaba con distintas marcas antes de abandonar el fútbol. Sin embargo, reconoció que esa preparación no evitó los problemas que terminaron afectando su patrimonio.

El consejo que Roberto Carlos les dejó a los jóvenes Roberto Carlos destacó el manejo de los negocios de su ex compañero Ronaldo Nazário, a quien presentó como un empresario capaz. Instagram “Todo lo malo que me ocurrió en mi vida se lo cuento a los más jóvenes para que no cometan los mismos errores que cometí”, afirmó. También destacó el papel de Paul Brighten, su socio en Entourage Sport & Entertainment, a quien atribuyó parte de la reconstrucción de su situación financiera y familiar después de aquella crisis.