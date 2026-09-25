"Mami, llegó tu papi": la gastada del Lobo a la Lepra tras ganar el clásico de reserva

Con el tanto de Luciano Videla , sobre los 30 minutos del segundo tiempo, el Mensana superó a la Lepra en el Bautista Gargantini y llegó a los 18 puntos para quedar en el primer puesto de la zona, al menos hasta este viernes que juegue el escolta River , que enfrentará a Boca desde las 19.

En un trámite caliente no sólo por el desarrollo del encuentro, sino también por un polémico arbitraje, Gimnasia se adueño del clásico provincial y lo festejó a lo grande.

En un clásico caliente, la visita se impuso por la mínima y dio otro paso a la clasificación.

Una vez que la árbitra Ariadna Palacio pitó el final de las acciones, se desató un interminable festejo de la delegación visitante que comenzó en el campo de juego y siguió en la zona de vestuarios.

Allí, el joven plantel del Blanquinegro coreó una y otra vez una conocida canción que también entonaron cuando se retiraban del Bautista Gargantini .

El tema en cuestión se llama “Llegó tu papi” y pertenece a la reconocida banda cordobesa de cuarteto Sabroso. El festejo prosiguió en el colectivo y finalizó una vez que el plantel arribó al Víctor Legrotaglie.

Mucho público y una presencia especial

El clásico mendocino se desarrolló con total normalidad y contó con una importante cantidad de público en las tribunas del estadio de la Lepra.

Entre los presentes apareció el entrenador Alfredo Berti, quien más allá de su situación actual tras la operación por una lesión de peroné, se las ingenió por ocupar una de las butacas de la platea oeste.