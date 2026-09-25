Video: el duro golpe que arruinó la clasificación de Antonelli en el GP de Azerbaiyán

Kimi Antonelli sufrió un fuerte golpe contra el muro durante la clasificación del GP de Azerbaiyán y quedó relegado en la parrilla de salida.

Golpe para Kimi Antonelli en Bakú. El líder del campeonato sufrió un fuerte accidente durante la clasificación del GP de Azerbaiyán y quedó relegado para la carrera.

Kimi Antonelli sufrió un duro golpe durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y complicó su posición de largada para la carrera de este sábado. El piloto de Mercedes, líder del campeonato, perdió el control en la primera curva y terminó contra el muro.

El italiano venía en una vuelta rápida cuando, al tomar la curva 1 hacia la izquierda, su Mercedes impactó contra el muro interno. El contacto dañó la zona delantera izquierda del monoplaza y provocó una rotura que le impidió continuar con normalidad en la sesión.

Antonelli perdió el control y golpeó contra el muro El duro choque de Antonelli en la Q1 del GP de Azerbaiyán X @SC_ESPN El accidente se produjo en una zona particularmente exigente del circuito callejero de Bakú, donde los pilotos deben buscar los límites entre los muros. Antonelli consiguió avanzar a la segunda parte de la clasificación gracias al tiempo que había establecido previamente, pero el golpe condicionó el resto de su participación.

El líder del campeonato largará desde el fondo Como consecuencia del accidente, Antonelli quedó relegado al 16.º puesto de la clasificación y deberá afrontar la carrera desde una posición poco habitual para quien llega a Bakú como líder del Mundial. El italiano buscará recuperar terreno en una competencia que se disputará este sábado.

Antonelli llega a Azerbaiyán al frente del campeonato con 292 puntos, mientras que su compañero de Mercedes, George Russell, aparece segundo con 211 unidades. Lewis Hamilton ocupa el tercer lugar con 191, seguido por Lando Norris con 186 y Charles Leclerc con 167.