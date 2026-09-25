Mazazo para Ander Herrera tras irse de Boca: el comunicado oficial del Zaragoza

Ander Herrera regresó a Zaragoza para relanzar su carrera, pero el club confirmó que padece una lesión y todavía no puede establecer cuándo volverá a jugar.

Ander Herrera esperaba que su regreso a Zaragoza significara el comienzo de una nueva etapa después de su salida de Boca. Sin embargo, la vuelta al club donde se formó no comenzó como imaginaba: tras apenas tres partidos de los cuatro que disputó el equipo, el conjunto español confirmó que el mediocampista atraviesa una lesión que lo obligará a alejarse de las canchas por tiempo indeterminado.

La institución comunicó que Herrera arrastraba molestias en la espalda durante los últimos días y que los estudios realizados determinaron que sufre una lumbalgia persistente:“Ander se someterá próximamente a tratamientos específicos para controlar su dolor y la evolución que presente marcará su disponibilidad para reincorporarse al grupo”, informó Zaragoza, que actualmente compite en la Primera Federación después de haber sufrido el descenso.

Zaragoza confirmó que Ander Herrera padece una lumbalgia persistente y todavía no puede establecer cuándo volverá a jugar Parte médico | Ander Herrera



Tras las molestias que arrastraba en su espalda en los últimos días, se le han realizado pruebas y se ha determinado que sufre una lumbalgia persistente



Así, Ander se someterá próximamente a tratamientos específicos para controlar su dolor y la… pic.twitter.com/pGYLePidSj — Real Zaragoza (@RealZaragoza) September 24, 2026 La noticia representa un nuevo contratiempo físico para el futbolista vasco, justamente uno de los principales obstáculos que tuvo durante su paso por Boca. Herrera llegó al Xeneize con la expectativa de aportar toda su experiencia y jerarquía, pero las lesiones le impidieron conseguir continuidad durante el año y medio que permaneció en el fútbol argentino.

Los números reflejan esa dificultad. De los 68 partidos que Boca disputó desde su llegada, Herrera solamente pudo participar en 29, con un total de 1.174 minutos, lo que representa un promedio cercano a los 40 minutos por encuentro jugado. Además, convirtió apenas un gol, frente a Barcelona por la Copa Libertadores, y sufrió seis desgarros musculares durante su estadía en el club.