Detuvieron a un exjugador de River por robo y atentado a la autoridad.

Un exfutbolista de River quedó nuevamente bajo custodia policial tras un incidente en Tres de Febrero. Fue acusado de robo y atentado contra la autoridad.

Ezequiel Cirigliano volvió a quedar involucrado en un episodio policial. El exmediocampista de River Plate fue detenido en las últimas horas en el partido de Tres de Febrero luego de un confuso hecho ocurrido en Villa Pineral, donde, de acuerdo con los primeros informes, habría protagonizado un forcejeo con un efectivo policial y terminado con el arma reglamentaria del agente en su poder.

Ezequiel Cirigliano volvió a ser detenido por robo y atentado contra la autoridad Según la información preliminar, Cirigliano regresaba de su trabajo cuando habría sufrido un episodio y se encontró con una posta de vigilancia. En ese lugar se habría producido el enfrentamiento con el policía, tras el cual el exjugador habría tomado la pistola del efectivo y escapado del lugar. El informe policial también señala que presuntamente se encontraba bajo los efectos de estupefacientes, aunque esta circunstancia deberá ser determinada por la investigación.

Después del episodio, Cirigliano se dirigió hacia su domicilio. La Policía logró localizarlo allí y concretó su detención, mientras que el arma fue posteriormente recuperada. El exfutbolista, de 34 años, quedó acusado en principio por los delitos de robo y atentado contra la autoridad, a la espera de que avance la causa y se establezcan las circunstancias precisas en las que ocurrió el hecho.

El episodio vuelve a poner a Cirigliano frente a la Justicia, ya que no es la primera vez que atraviesa una situación de estas características. En 2022 había sido detenido en Caseros luego de ingresar a una vivienda y efectuar disparos con un arma calibre 9 milímetros. En aquella oportunidad fue acusado por portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio, permaneció dos meses detenido y posteriormente recuperó la libertad por falta de mérito.