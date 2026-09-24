Una figura de Inglaterra, fan de Cristiano Ronaldo, se rindió a los pies de Messi tras la semifinal del Mundial: "No podía creerlo"

Uno de los mejores jugadores de Inglaterra se deshizo en elogios para Messi al recordar su actuación cuando le tocó enfrentarlo en la Copa del Mundo.

La actuación de Messi en las semifinales deslumbró a una figura de Inglaterra.

A poco más de dos meses de ese glorioso encuentro en el que la Pulga aportó dos asistencias en los minutos finales para que la Scaloneta diera vuelta el marcador 2-1, en suelo británico siguen lamentándose por aquella dura derrota. Pero el dolor tampoco le impidió a sus figuras reconocer la genialidad del astro rosarino.

Morgan Rogers se rindió a los pies de Lionel Messi CFC Unlocked / Mundo Deportivo Así lo dejó en claro este jueves Morgan Rogers: "Cristiano Ronaldo es mi jugador favorito, pero jugué contra Messi en esa semifinal del Mundial, a sus 39 años, y no podía creerlo", confesó el delantero del Chelsea en una entrevista que le concedió al podcast CFC Unlocked.

A su vez, se alegró por no haber tenido que enfrentarlo en su prime: "No me puedo ni imaginar cómo era jugar contra él en su época de esplendor. Me imagino que en su mejor momento era absolutamente imposible de parar, como si no hubiera nada que pudieras hacer", remarcó deslumbrado.

Por último, Rogers destacó el hecho de esa que fuera uno las últimas funciones de Messi con Argentina: "¡Tiene 39 años! Y ahora anunció su retiro del fútbol internacional, así que ese fue su anteúltimo partido con la Selección. Imagina lo que significaba para él", concluyó.