A qué hora comienza la venta de entradas para la despedida de Messi en el Monumental
Los hinchas podrán intentar conseguir su lugar para el partido ante Benín, que se disputará el próximo 6 de octubre en Núñez.
La venta de entradas para la despedida de Lionel Messi en el Monumental comienza este jueves 24 de septiembre a las 18. Desde ese horario, los hinchas podrán intentar conseguir una localidad para el partido que la Selección argentina disputará ante Benín el próximo 6 de octubre.
El horario es el mismo que había informado originalmente la AFA, aunque durante la semana se modificó la fecha prevista para el inicio de la comercialización. Por eso, el dato clave para quienes esperan comprar su entrada es que la venta se habilita hoy a las 18.
El encuentro tendrá un significado especial para el público argentino: será el partido de despedida de Messi en el país con la camiseta de la Selección, en una jornada preparada para homenajear al capitán.
Cuándo juega la Selección argentina ante Benín
El partido frente a Benín se disputará el martes 6 de octubre en el estadio Monumental, durante la actual ventana internacional de la FIFA. Messi será el principal protagonista de una jornada que marcará su despedida ante los hinchas argentinos. El delantero aceptó regresar para compartir este momento con el público y cerrar una etapa particularmente significativa de su carrera con la Selección.
Las entradas se venderán exclusivamente a través de Deportick, según informó la AFA. La plataforma será la encargada de gestionar la venta online y al valor de cada localidad se le deberá adicionar el costo de servicio, que puede representar entre un 10% y un 15% del precio publicado.
Los precios informados son los siguientes:
- Popular: $90.000.
- Menor a popular (3 a 10 años): $29.000.
- Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.
- Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.
- Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.
- Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.
- Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.