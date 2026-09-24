A qué hora comienza la venta de entradas para la despedida de Messi en el Monumental

Los hinchas podrán intentar conseguir su lugar para el partido ante Benín, que se disputará el próximo 6 de octubre en Núñez.

El estadio Monumental será escenario del amistoso que marcará la despedida de Messi de la Selección argentina.

La venta de entradas para la despedida de Lionel Messi en el Monumental comienza este jueves 24 de septiembre a las 18. Desde ese horario, los hinchas podrán intentar conseguir una localidad para el partido que la Selección argentina disputará ante Benín el próximo 6 de octubre.

El horario es el mismo que había informado originalmente la AFA, aunque durante la semana se modificó la fecha prevista para el inicio de la comercialización. Por eso, el dato clave para quienes esperan comprar su entrada es que la venta se habilita hoy a las 18.

El encuentro tendrá un significado especial para el público argentino: será el partido de despedida de Messi en el país con la camiseta de la Selección, en una jornada preparada para homenajear al capitán.

Las entradas se venderán exclusivamente a través de Deportick, según informó la AFA. La plataforma será la encargada de gestionar la venta online y al valor de cada localidad se le deberá adicionar el costo de servicio, que puede representar entre un 10% y un 15% del precio publicado.