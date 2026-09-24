Locura por la despedida de Messi: la venta de entradas colapsó y se agotaron en menos de 2 horas

Cientos de miles de hinchas quisieron sacar su ticket para el último partido de Messi en Argentina, pero la mayoría se quedó con las ganas.

Después de más de 22 años defendiendo los colores patrios, Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección argentina el próximo martes 6 de octubre en el amistoso contra Benín en el Monumental. El partido que ningún hincha quería que llegara y que, por supuesto, absolutamente nadie se quiere perder.

Había una gran expectativa para la venta de entradas, las cuales se habilitaron este jueves a partir de las 18.00 de manera virtual en la web de Deportick. Cientos de miles de fanáticos se metieron en la plataforma con la ilusión de comprar su ticket, pero la gran mayoría no se encontró con lo que esperaban.

Las entradas para la despedida de Messi se agotaron en menos de 2 horas Fueron tantos los hinchas que ingresaron en el portal a los pocos segundos de comenzada la venta, que el sistema rápidamente colapsó y casi todos lo que querían comprar su boleto se encontraron con un mismo mensaje, que les indicaba que había más de una hora de espera.

Los interesados comenzaron a actualizar la página, pero incluso superado el tiempo anunciado, en la mayoría de los casos el texto continuaba igual. Y antes de que pasaran las dos horas de comenzada la venta, varios mostraron en redes sociales capturas de la web que indicaba que las entradas ya estaban agotadas.