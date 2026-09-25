Lamine Yamal dio el motivo por el que sostiene que debe ganar el Balón de Oro: la comparación que hizo con Messi

Lamine Yamal volvió a hablar sobre el Balón de Oro y aseguró que tiene un diferencial que, según él, lo coloca por encima del resto de los candidatos.

Lamine Yamal atraviesa un momento de enorme protagonismo y, mientras espera la ceremonia del Balón de Oro, volvió a poner sobre la mesa su candidatura al máximo reconocimiento individual. El futbolista de Barcelona habló sobre sus posibilidades de quedarse con el premio y, fiel a su estilo, no evitó la comparación con Lionel Messi, a quien mencionó como una excepción dentro de un fútbol en el que considera que son pocos los jugadores capaces de generar el mismo impacto.

Lamine Yamal consideró que debe ganar el Balón de Oro e hizo una comparación con Messi “Hay pocos jugadores que generen tantas emociones al verlos jugar como yo. Por supuesto, Messi siempre estará ahí y siempre tendremos el mismo placer al verlo jugar”, aseguró Yamal en una entrevista con Teledeporte. Sin embargo, inmediatamente después marcó la diferencia que, desde su perspectiva, lo hace especial: “Creo que pocos jugadores juegan de esta manera, que aporten ese tipo de disfrute y lo siento así. Ese es mi objetivo”.

El delantero también explicó de dónde surge esa manera de entender el fútbol y reveló que Neymar fue su gran referente durante su formación. Para Yamal, justamente esa capacidad de entretener y marcar una diferencia dentro del campo es parte de lo que debería representar el Balón de Oro: “El Balón de Oro va de eso: de ser el mejor jugador, el que más disfrutas viendo y de estar un paso por encima del resto. Eso es lo que me diferencia”, sostuvo.

Lamine Yamal consideró que debe ganar el Balón de Oro e hizo una comparación con Messi. EFE En cuanto a sus posibilidades concretas, el futbolista considera que llega mejor posicionado que en la edición anterior. Yamal entiende que la Champions League que Barcelona no pudo conquistar fue uno de los factores que pesaron en aquella oportunidad y ahora suma otro argumento de enorme peso: el Mundial: “Sí, más posibilidades tengo. Al final, el año pasado creo que me faltó esa Champions que se la llevó el Paris Saint Germain y ahora tenemos el Mundial, entonces las posibilidades están. Mi juego también ha estado, todo ha estado”, analizó.