"Es el indicado": Scaloni anunció quién será el capitán de la Selección argentina tras el retiro de Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ya empieza a generar movimientos pensando en una etapa que, tarde o temprano, llegará. Mientras el público se prepara para disfrutar de los últimos partidos del capitán, Lionel Scaloni también comenzó a proyectar cómo será la Albiceleste sin su máxima figura y ya tiene definido quién ocupará uno de los lugares más simbólicos dentro del equipo.

En la previa de los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, el entrenador confirmó que Cuti Romero será el encargado de heredar la cinta de capitán cuando Messi deje el seleccionado: “El capitán va a ser Cuti. Ya era tercer capitán después de Leo y Ota (Nicolás Otamendi)”, explicó Scaloni durante la conferencia de prensa que brindó en el predio de la AFA.

Scaloni confirmó que Cuti Romero será el capitán de la Selección argentina El DT, de todos modos, aclaró que existen otros futbolistas con experiencia y liderazgo que también podrían asumir esa responsabilidad. Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez aparecen entre las alternativas, aunque Scaloni fue contundente al marcar su preferencia: “Cuti es el indicado”, sentenció el entrenador, confirmando una decisión que hasta ahora se manejaba como una posibilidad dentro del plantel.

El Cuti Romero, el nuevo capitán de la Selección argentina tras el retiro de Messi. Instagram @cutiromero2 Romero ya tuvo la oportunidad de portar la cinta en tres encuentros con la Selección argentina. La primera vez fue en 2025, durante la victoria 1-0 ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas. Luego volvió a ser capitán en el amistoso frente a Venezuela disputado en octubre de ese año y también lideró al equipo en el triunfo 2-1 ante Mauritania, en la preparación previa al Mundial 2026.