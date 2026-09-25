Lamine Yamal revolucionó las redes con su cartera rosa de Chanel: mirá las fotos

El futbolista español Lamine Yamal se volvió viral al optar por dos carteras Chanel superpuestas en su llegada a la concentración de la selección. ¡Mirá!

El futbolista Lamine Yamal causó revuelo al exhibirse con dos carteras de Chanel llevadas de manera superpuesta, lo que convirtió sus imágenes en un fenómeno viral.

Según se vio en sus redes, el jugador se fotografió al arribar a una convocatoria con la selección española y captó todas las miradas al portar no una, sino dos carteras de la casa francesa. Escogió el icónico modelo 11.12 en tono rosa y en su formato tradicional, y sobre él colocó otra en amarillo manteca en una talla reducida, con estilo pouch.

Ese modelo clásico se elabora en piel de cordero acolchada y posee una correa de cadena metálica dorada con eslabones que combinan con el broche de la solapa, otro símbolo de la marca. Su precio asciende a 11.700 dólares, es decir, más de 17 millones de pesos argentinos.

Para acompañar los bolsos, el español lució un buzo con cierre en color butter yellow, a tono con la cartera más pequeña, y un jean azul baggy. Como toque final, llevó unos mocasines de cuero negros a juego con un cinturón y unos anteojos de sol envolventes en el mismo color.