El audaz look de Máxima de los Países Bajos en la ONU: mirá las fotos

Máxima de los Países Bajos asistió a la la Asamblea General de las Naciones Unidas con un llamativo look de dos tonos que no dejó a nadie indiferente.

La reina Máxima de los Países Bajos viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que también asistieron otros miembros de la realeza europea como Matilde de Bélgica. El encuentro de este año aborda temas como los conflictos internacionales, la acción climática y los grandes retos globales.

Para la ocasión, Máxima eligió un look rosa y rojo en el que el contraste de tonalidades concentró buena parte del atractivo. La propuesta estuvo compuesta por una blusa rosa palo, con cuello alto drapeado y un efecto cruzado que creó pliegues sobre el escote.

La parte inferior contó con una falda midi en rojo, construida con distintas capas que jugaban con las líneas para generar volumen. La combinación dividió el estilismo en dos bloques de color en el que el rosa dominó la parte superior, mientras que el rojo ganó fuerza de la cintura hacia abajo.

En cuanto a los complementos, llevó unos salones de tacón en el mismo rojo intenso de la falda, con lo que mantuvo la fuerza de esa tonalidad hasta los pies, y un bolso trenzado. Para terminar, eligió unos pendientes en forma de flor en el rosa suave de la blusa.