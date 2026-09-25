El objeto humano más antiguo que sigue en órbita

Un pequeño satélite lanzado en 1958 todavía gira alrededor de la Tierra. Vanguard 1 perdió contacto con nuestro planeta en 1964, pero nunca cayó. Con apenas 16,3 centímetros de diámetro y unos 1,5 kilos, permanece en una órbita elevada. Su historia lo convirtió en el objeto artificial más antiguo que continúa orbita ndo nuestro planeta.

Vanguard 1 fue lanzado por Estados Unidos el 17 de marzo de 1958, durante los primeros años de la carrera espacial.

A pesar de su silencio Vanguard 1 sigue en órbita. Su trayectoria es seguida por sistemas de vigilancia espacial.

Medía apenas 16,3 centímetros de diámetro y pesaba alrededor de 1,5 kilos. A pesar de su tamaño, incorporaba una tecnología novedosa para aquella época: células solares para producir electricidad.

La NASA confirmó que Vanguard 1 fue lanzado el 17 de marzo de 1958 y que continúa siendo el objeto artificial más antiguo en órbita terrestre

El pequeño satélite dejó de transmitir señales en 1964. Sin embargo, perder comunicación no significó que desapareciera.

Su órbita se encontraba lo suficientemente alta como para evitar una rápida caída hacia la atmósfera. Por eso, mientras otros satélites de aquella primera etapa espacial terminaron destruidos al reingresar, Vanguard 1 siguió dando vueltas alrededor de la Tierra.

Vanguard 1 forma parte de la primera generación de satélites artificiales https://commons.wikimedia.org/

Una reliquia que todavía se sigue

Los sistemas de seguimiento espacial continúan registrando su trayectoria. NASA lo identifica como el objeto artificial más antiguo que permanece en órbita terrestre.

Además, sus movimientos ayudaron a estudiar con mayor precisión la forma de la Tierra y demostraron que nuestro planeta no es una esfera perfecta.

FUENTE: https://www.nasa.gov/image-article/vanguard-satellite-1958