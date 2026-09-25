El objeto humano más antiguo que sigue en órbita
Vanguard 1 fue lanzado en 1958, dejó de comunicarse en 1964 y todavía gira alrededor de la Tierra, convertido este objeto en una reliquia espacial.
Un pequeño satélite lanzado en 1958 todavía gira alrededor de la Tierra. Vanguard 1 perdió contacto con nuestro planeta en 1964, pero nunca cayó. Con apenas 16,3 centímetros de diámetro y unos 1,5 kilos, permanece en una órbita elevada. Su historia lo convirtió en el objeto artificial más antiguo que continúa orbitando nuestro planeta.
Un satélite diminuto
Vanguard 1 fue lanzado por Estados Unidos el 17 de marzo de 1958, durante los primeros años de la carrera espacial.
Medía apenas 16,3 centímetros de diámetro y pesaba alrededor de 1,5 kilos. A pesar de su tamaño, incorporaba una tecnología novedosa para aquella época: células solares para producir electricidad.
La NASA confirmó que Vanguard 1 fue lanzado el 17 de marzo de 1958 y que continúa siendo el objeto artificial más antiguo en órbita terrestre
El silencio llegó en 1964
El pequeño satélite dejó de transmitir señales en 1964. Sin embargo, perder comunicación no significó que desapareciera.
Su órbita se encontraba lo suficientemente alta como para evitar una rápida caída hacia la atmósfera. Por eso, mientras otros satélites de aquella primera etapa espacial terminaron destruidos al reingresar, Vanguard 1 siguió dando vueltas alrededor de la Tierra.
Una reliquia que todavía se sigue
Los sistemas de seguimiento espacial continúan registrando su trayectoria. NASA lo identifica como el objeto artificial más antiguo que permanece en órbita terrestre.
Además, sus movimientos ayudaron a estudiar con mayor precisión la forma de la Tierra y demostraron que nuestro planeta no es una esfera perfecta.
FUENTE: https://www.nasa.gov/image-article/vanguard-satellite-1958