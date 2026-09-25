Natalia Oreiro lució las tendencias de esta primavera: mirá el video de su look

Con una falda floral y camisa composée, Natalia Oreiro adelantó las tendencias primaverales en un estilo que fusiona lo campestre con lo urbano. ¡Mirá!

La actriz Natalia Oreiro llamó la atención al aparecer en un espacio natural rodeada de vegetación, con un atuendo en el que predominó el color celeste y un calzado poco esperado para su estilismo.

Para presentar su nueva colección de gafas de sol, su elección de vestuario sobresalió con una falda extensa de estampado floral en colores suaves, junto a una camisa ligera de composé, que transmitieron la influencia cottagecore vinculada a la vida al aire libre.

El look estuvo dentro de la gama cromática que dominó la temporada primavera-verano europea y que ahora comienza a observarse en el hemisferio sur, siendo el celeste el color principal.

Con el fin de cerrar el conjunto e incorporar un elemento relajado, Natalia lució un calzado que se apartó de lo formal tradicional, siendo estas unas zapatillas de lona urbanas en rosa bebé.

Finalmente, el look se completó con unos anteojos de sol y un cinturón ancho estilo faja que definió su cintura y le dio estructura al atuendo.