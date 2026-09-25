Escándalo: barras irrumpieron en un partido de futsal y obligaron a suspenderlo

Un grupo de simpatizantes ingresó al polideportivo de San Martín, en Mendoza, donde se disputaban los cuartos de final de la División de Honor de fútbol de salón y, tras varios minutos de espera, se resolvió suspenderlo por falta de garantías.

El cruce por los cuartos de final de la División de Honor quedó inconcluso y ahora el Tribunal de la CAFS deberá resolver qué ocurre.

La noche de cuartos de final de la División de Honor de futsal terminó de la peor manera en el estadio municipal Torito Rodríguez de San Martín, en Mendoza. Municipalidad de San Martín e Independiente Rivadavia disputaban el último partido de la jornada cuando un grupo de simpatizantes del Atlético Club San Martín ingresó al polideportivo y provocó la interrupción del encuentro.

El partido se desarrollaba con normalidad y era uno de los cruces más esperados de la jornada. A los pocos minutos del primer tiempo, cuando se habían jugado alrededor de 11 minutos, un hombre ingresó a la cancha para advertir que algo estaba ocurriendo en la zona de las tribunas.

Ante esta situación, los árbitros detuvieron las acciones y la organización del torneo intervino para retirar a las personas que habían ingresado. El episodio generó una situación de tensión en el estadio y obligó a mantener el partido detenido durante varios minutos.

La denuncia de los hinchas de Independiente Rivadavia La noche de definiciones del futsal nacional terminó con un partido suspendido tras el ingreso de hinchas del Atlético San Martín. Captura de la transmisión en vivo emitida por la CAFS Mientras se intentaba controlar la situación, simpatizantes de Independiente Rivadavia denunciaron que algunos de los hinchas que habían ingresado al estadio llevaban armas blancas. Esa acusación fue realizada por los propios simpatizantes y no aparece confirmada, hasta el momento, por una autoridad oficial en la información disponible.

En medio de la incertidumbre, también se pudo observar en imágenes capturadas de la transmisión que algunos hinchas de San Martín, entre ellos personas encapuchadas, en el momento en que permanecían en las inmediaciones de la cancha y dialogaban con jugadores del conjunto local mientras el encuentro continuaba detenido.