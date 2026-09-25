Es oficial: el MotoGP se correrá en Buenos Aires y ya tiene fecha confirmada para 2027

Buenos Aires ya tiene fecha para el regreso del MotoGP . La máxima categoría del motociclismo internacional volverá al Autódromo Óscar y Juan Gálvez después de 28 años y tendrá su competencia entre el 9 y el 11 de abril de 2027 , cuando la Ciudad sea sede de la cuarta fecha del campeonato mundial.

La confirmación llegó este jueves con la presentación oficial del calendario 2027 de MotoGP , mientras continúan las obras de renovación del histórico circuito porteño. El objetivo es adaptar sus instalaciones a los estándares requeridos por las principales categorías internacionales, con la Fórmula 1 como uno de los grandes proyectos que impulsa la Ciudad de Buenos Aires .

Los trabajos en el Gálvez ya alcanzaron un avance superior al 60% y tienen como uno de sus principales focos la renovación de la pista. El proyecto contempla además la construcción de nuevos boxes, accesos y espacios para el público , en una transformación que busca convertir al autódromo en uno de los circuitos más modernos de la región.

“La categoría más importante del motociclismo profesional vuelve al Gálvez. Fuimos sede de diez Grandes Premios y casi 30 años después vamos a estar otra vez entre los principales circuitos. Damos un paso más para consolidar el liderazgo deportivo de nuestra Ciudad en el mundo y con el Autódromo renovado le apuntamos a la llegada de la Fórmula 1”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Uno de los cambios centrales se encuentra en el trazado. La pista ya cuenta con su configuración definitiva , que incluye una nueva horquilla diseñada pensando también en las exigencias de la Fórmula 1. La nueva curva fue construida en el sector donde anteriormente se encontraban una tribuna y el kartódromo, que será trasladado.

En paralelo, avanzan las obras de un nuevo túnel ubicado a la altura de la curva 1. La infraestructura permitirá conectar la avenida Roca con el paddock y, al mismo tiempo, reorganizar la circulación dentro del predio.

También toman forma los nuevos boxes y garajes, que serán parte de una infraestructura diseñada para responder a las necesidades operativas de competencias nacionales e internacionales de primer nivel.

“Vamos a recibir al MotoGP en abril, y en el año en el que Buenos Aires será la Capital Mundial del Deporte. Estamos haciendo la inversión más importante de toda la historia del Autódromo porteño y esta Ciudad además será la única del país que tendrá un circuito con todos los requisitos para recibir también a la Fórmula 1", sostuvo el secretario de Deportes, Fabián "Chino" Turnes.

La temporada 2027 de MotoGP llegará además con modificaciones importantes. La categoría estrenará un nuevo reglamento técnico y contará con cambios en las alineaciones de pilotos de distintos equipos. En ese contexto, el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires permitirá al público argentino observar por primera vez el desempeño de las nuevas motos sobre un trazado que será renovado y diferente para las escuderías.

Cuándo salen las entradas para MotoGP

Las entradas estarán disponibles a través del sitio oficial www.motogp.fantixtickets.com. La primera etapa será una preventa exclusiva para clientes del Banco Ciudad, que se desarrollará entre el 1 y el 7 de octubre.

Durante esa instancia se podrán adquirir los tickets en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa o Mastercard. También estará habilitado el pago con tarjetas de débito o dinero disponible en cuenta mediante el escaneo del código QR de MODO desde Buepp o App Ciudad.

La venta general para todo el público comenzará el jueves 8 de octubre.