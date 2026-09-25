La insólita confesión de una medallista argentina: tuvo que llevar la computadora para trabajar

La atleta contó las dificultades que enfrenta para sostener su preparación y cumplir al mismo tiempo con sus obligaciones laborales.

Guillermina Cossio consiguió la medalla de plata para Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y, después de la competencia, dejó una insólita confesión sobre la realidad que atraviesa fuera de la pista y las dificultades para combinar el deporte con el trabajo y los estudios.

Al ser consultada por las condiciones en las que entrena, la velocista oriunda de Murphy, Santa Fe, fue clara al describir que hay “poco apoyo, pocas instalaciones”. A esa situación se suma una dificultad personal que condiciona su preparación, ya que debe repartir su tiempo entre distintas actividades.

Cossio explicó que, además de entrenar y estudiar, necesita trabajar. “Por ejemplo, ayer mi jefe mandándome cosas del trabajo y yo tenía que estar concentrada en la final de hoy, lo cual me hace perder un poco el foco. Pero bueno, al final es el día a día y lo tenemos que llevar adelante”, contó.

La confesión de Cossio, medallista argentina La atleta incluso tuvo que trasladar su computadora durante la competencia para poder cumplir con sus obligaciones laborales. “Me traje la compu y por la tarde un poco me pongo. Pero mucho no puedo hacer porque no puedo estar todo el día con la compu”, explicó.

La confesión de Cossio, medallista argentina La situación refleja las dificultades que debe afrontar para sostener su actividad deportiva mientras mantiene sus otras responsabilidades. Pese a esas complicaciones, Cossio fue parte del equipo argentino que alcanzó el segundo puesto en la prueba de relevo mixto 4×100 metros.