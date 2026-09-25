El inesperado pedido del primer ministro británico tras la filtración del fallo contra Manchester City

Andy Burnham se refirió a la filtración del fallo contra Manchester City por 114 de las 115 acusaciones financieras y pidió esperar el informe de la comisión.

El escándalo que sacude al fútbol inglés sumó este viernes una inesperada voz política. Andy Burnham, primer ministro del Reino Unido, pidió "no sacar conclusiones precipitadas" después de que trascendiera que una comisión independiente habría declarado culpable al Manchester City en 114 de las 115 acusaciones por presuntas irregularidades financieras.

El fallo fue difundido por medios británicos, entre ellos The Athletic, aunque Manchester City todavía no confirmó oficialmente el resultado y sostuvo que el proceso continúa bajo estrictas condiciones de confidencialidad. Según los reportes, el club ya prepara una apelación, mientras que las eventuales sanciones todavía no fueron establecidas.

La advertencia del primer ministro del Reino Unido The Prime Minister reacts to the breaking news that Manchester City has been found guilty of breaching Premier League financial fair play rules.



I asked Andy Burnham whether the club should be stripped of their titles: @GranadaReports @itvnews pic.twitter.com/Gn7aQ7Vxxi — Líse McNally (@LiseMcNally) September 25, 2026 Burnham se encuentra en Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas y fue consultado sobre la situación. "Acabo de enterarme del asunto, y creo que por el momento son solo informaciones. Pero si se confirma, me aseguraré por supuesto de consultar el informe de la comisión independiente", señaló, según Manchester Evening News.

El primer ministro, además, pidió cautela ante la posibilidad de que al Manchester City le sean retirados títulos como consecuencia del expediente. "La gente no debería precipitarse a sacar semejantes conclusiones", sostuvo, y remarcó que el caso lleva años de disputa entre el club y la Premier League. Para Burnham, será necesario estudiar "con gran detalle" el informe de la comisión antes de determinar sus consecuencias.

Manchester City niega que el proceso haya terminado Manchester City quedó complicado legalmente. EFE La postura del gobierno británico coincide con una cuestión central del expediente: el castigo todavía no está definido. Los reportes indican que el Manchester City habría sido declarado culpable en 114 de las 115 acusaciones, pero las posibles sanciones van desde multas y otras medidas disciplinarias hasta una eventual quita de puntos o incluso el descenso, mientras el club tendría derecho a apelar.