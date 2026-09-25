La AFA comunicó su decisión tras la apelación de Vélez, que pedía suspender el Boca-Racing del domingo

Vélez había apelado el fallo del Tribunal de Disciplina que rechazaba su reclamos por el duelo de octavos ante Boca. La respuesta del Tribunal de Apelaciones.

La presentación del Fortín, que fue de en carácter de urgente, se dio a partir del rechazo del Tribunal de Disciplina de la AFA a su reclamo tras denunciar una "alineación indebida" del Xeneize en el duelo entre ambos por los octavos de final. Desde Liniers habían pedido que le dieran la clasificación a ellos, pero el órgano competente apenal le aplicó una sanción económica a los de la Ribera y mantuvo el resultado.

La AFA rechazó el recurso de apelación de Vélez El fallo del Tribunal de Apelaciones de la AFA. AFA La apelación de la V Azulada a este fallo se sostuvo en los artículos 47.1 (para garantizar una correcta administración de justicia y evitar daños irreparables), 58.b, 58.f (que le otorgan facultades al presidente del Tribunal de Apelaciones para intervenir en situaciones urgentes) y 59.2 (que contempla expresamente la posibilidad de suspender su ejecución cuando existe un pedido fundado).

Pero este viernes, 48 horas después, el Tribunal de Apelaciones resolvió en su Boletín N° 6954 "declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto" y "no hacer lugar a la solicitud de medida provisional urgente formulada por el Club Atlético Vélez Sarsfield".