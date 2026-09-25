La determinante decisión de Morena Beltrán tras la polémica con Blondel: "No tengo más fuerza"

Morena Beltrán habló públicamente sobre la polémica que se generó después del triunfo de Huracán sobre River por 2 a 1 en el Torneo Clausura 2026 . La periodista se refirió a los comentarios del periodista Lucas Schmidt y destacó especialmente la reacción de su pareja, Lucas Blondel.

En una entrevista con el programa Puro Show, la comunicadora deportiva aseguró que las publicaciones del periodista no le provocaron angustia. Por el contrario, explicó que sintió orgullo por la manera en que Blondel decidió expresarse ante lo ocurrido : “Desde el primer momento no me generó angustia. Es más, me generó más orgullo, más que nada por cómo alzó la voz Lucas”.

La polémica comenzó después del partido disputado en el Monumental, cuando Blondel marcó el gol que le dio el triunfo al conjunto de Parque Patricios. Tras el encuentro, Schmidt publicó: “¿Cómo vas a perder de local siendo River con un gol de un tipo que lo mejor que hizo en una carrera futbolística es comerse al caramelo de Morena Beltrán ?”. El mensaje estaba acompañado por una fotografía de la periodista en malla.

Blondel respondió posteriormente a través de sus historias de Instagram y cuestionó la manera en que Schmidt se refirió a Beltrán . El futbolista sostuvo: “Lamentablemente hoy en día se celebran este tipo de contenidos y la verdad no me parece justo tener que aguantar que una persona que se hace llamar periodista deportivo hable de esta manera de mi futura mujer, describiéndola como un ‘caramelo’, poniendo una foto en malla y diciendo que conseguirla sea un logro, como si fuera un premio a ganar”.

El defensor también diferenció ese tipo de comentarios de las críticas vinculadas con su desempeño dentro de la cancha. “Sinceramente no escucho que hablen de otras mujeres de deportistas de esta forma”, señaló.

Para Beltrán, además, el comentario no solamente apuntó contra ella, sino que utilizó su figura para cuestionar a Blondel. “Por ahí se enfatizó mucho en mí, pero para mí lo que dijo de él es igual de hiriente, igual de feo. Me usó a mí para desprestigiarlo a él”, explicó durante la entrevista.

El descargo de Lucas Blondel defendiendo a Morena Beltrán.

El análisis de Beltrán sobre el periodismo deportivo

La periodista también se refirió al impacto que tuvo la situación entre otras mujeres vinculadas al ambiente deportivo. “Un montón de chicas que se han sentido identificadas se han expresado, se han manifestado. De alguna manera, hay cosas que la sociedad las pone en su lugar”, sostuvo.

Beltrán, que lleva siete años trabajando en el periodismo deportivo y comenzó su carrera a los 17, también habló sobre las características del ambiente laboral en el que se desempeña. “Creo que el ambiente del periodismo deportivo cambió a comparación de algunos años, pero igual sigue siendo un ambiente muy machista”, afirmó.

En ese sentido, señaló que uno de los límites que más le molestan está relacionado con los ataques hacia su entorno cercano. “A mí me rompe las bolas cuando se meten con mi familia, que está muy fuera de lugar”, expresó.

La determinante decisión de Morena Beltrán

Beltrán también explicó por qué decidió no profundizar públicamente en la controversia. Según contó, no se siente cómoda con la confrontación y considera que continuar respondiendo puede terminar alimentando precisamente el tipo de exposición que genera estas situaciones.

“Al final, un poco que les estás haciendo un favor”, sostuvo al referirse a quienes buscan prolongar una polémica a partir de las respuestas que reciben.

Finalmente, la periodista decidió dar por terminado el episodio y dejó claro que no pretende continuar con el intercambio público: “Para mí es un tema terminado todo lo que se vivió esta semana. Porque no tengo más fuerza, la verdad”.