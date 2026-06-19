Marruecos venció 1-0 a Escocia en un partido al que le sobraron 89 minutos

Por la fecha 2 del Grupo C, Marruecos venció a Escocia en un choque que, en la previa, aparentaba ser muy prometedor. Nada más alejado de la realidad, ya que los africanos se impusieron por 1-0 en un partido que tuvo el gol y prácticamente nada más para destacar hasta el pitazo final.

Para colmo, el tanto de la victoria se dio en el arranque, a los 70 segundos de juego, obra de Ismael Saibari. Tras esto, no sucedió mucho más por los siguientes 89 minutos, y recién hubo una llegada de peligro en cada arco en tiempo de descuento, pero no se modificó el marcador. Por esta misma zona, Brasil y Haití se enfrentarán a partir de las 21.30 horas .

Los Leones del Atlas abrieron el marcador en su primera llegada del partido, en el primer minuto, cuando el delantero Ismael Saibari apareció por el costado derecho, se adentró en el área y sacó un derechazo cruzado increíblemente potente, que se clavó en el ángulo. Se volvieron a acercar a los 9', mediante un centro buscapié del volante Azzedine Ounahi al segundo palo para la llegada del delantero Brahim Díaz, que estuvo a centímetros de poder empujar la pelota al gol.

A los 17', un pase largo por derecha permitió la trepada del veloz y destacado carrilero Achraf Hakimi, que punteó la pelota pero no alcanzó a superar el achique del arquero Angus Gunn, que detuvo con el pie derecho. En 29', el mediocampista Neil El Aynaoui recibió un pase atrás dentro del área rival y sacó un derechazo muy violento, que se fue apenas por encima del travesaño.

A los 35', Saibari avanzó con la pelota por el medio hasta la medialuna del área y abrió a la izquierda para el remate del extremo Bilel El Khanouss, que definió con el borde interno del pie derecho y vio como su remate se iba por encima del travesaño. Escocia no pisó el área rival hasta el primer minuto de descuento, con un buen centro a la carrera del lateral izquierdo Andrew Robertson para la volea del mediocampista John McGinn, que definió por el segundo palo pero no pudo impactar bien la pelota y su tiro salió desviado.

Marruecos tuvo la primera llegada del complemento, a los 4 minutos, con un desborde por izquierda y centro atrás de Bilel El Khanouss para la llegada de Saibari, cuya definición de primera fue bloqueada por el defensor Grant Hanley y terminó dando en el travesaño.

Dos minutos después, un tiro de esquina llegó al primer palo y permitió el cabezazo de El Khanouss, que había anticipado, pero Angus Gunn pudo quedarse con la pelota al tirarse hacia atrás. En 18' volvió a acercarse la selección británica, con un disparo del extremo Ryan Christie, desde la medialuna del área, que se fue por encima del poste horizontal.

A los 40 minutos volvieron a llegar los escoceses, con un córner desde la derecha le llegó al segundo poste al delantero Lyndon Dykes, que cabeceó apenas desviado, por el palo derecho del arquero Yassine Bounou. Marruecos tuvo un nuevo ataque de peligro en el quinto minuto de descuento, cuando el delantero Ayoube Amaimouni controló por el costado derecho, enganchó para la pierna zurda y sacó un disparo al segundo palo, que se fue cerca del palo derecho de Gunn.





Full-time! 0-1

Our National Team secures all three points against Scotland #DimaMaghrib #FIFAWorldCup pic.twitter.com/S6tezNOBhU — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 19, 2026

Con el triunfo, el combinado marroquí subió al primer lugar del Grupo C, con 4 puntos, mientras que Escocia se sitúa segundo, con 3 unidades gracias a haber derrotado a Haití en la primera fecha. En la tercera y última jornada de la fase de grupos, los africanos se medirán con los caribeños, el miércoles 24 de junio, mientras que los europeos harán lo propio frente a Brasil.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Escocia - Marruecos

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